Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые показали однополую пару

В детском мультсериале "Свинка Пеппа" впервые за 18 лет показа появилась однополая пара. Это две белые медведицы, у которых есть дочь Пенни.

Эпизод называется "Семьи". В нём учительница просит Свинку Пеппу и её одноклассников нарисовать свои семьи и рассказать о них. Пенни изображает себя и двух медведиц в платьях. "Одна моя мама – врач, а другая готовит спагетти", – говорит Пенни. Учительница одобряет работу маленькой медведицы.

"У многих детей, которые смотрят этот сериал, есть две мамы или два папы. Для этих детей и их родителей очень важно, что их опыт был представлен в такой популярной детской программе", – заявил Робби де Сантос, представитель организации Stonewall, которая защищает права ЛГБТ+, в интервью телеканалу "Би-би-си".

Несколько лет назад активисты запустили онлайн-петицию с требованием показать в мультсериале "Свинка Пеппа" однополую семью. Петицию подписали почти 24 тысячи человек.

"Дети, которые смотрят "Свинку Пеппу", находятся во впечатлительном возрасте. Отсутствие в мультсериале однополых семей научит их тому, что нормальными являются лишь семьи с одним родителем или разнополыми родителями", говорится в петиции.

  • Мультсериал "Свинка Пеппа" вышел в эфир в 2004 году, сейчас его смотрят миллионы зрителей более чем из 180 стран, в том числе из России. В 2021 году он стал вторым по популярности в США, уступив только мультсериалу "Губка Боб Квадратные Штаны".
  • С 2013 года в России действует закон о "гей-пропаганде", запрещающий "пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения" среди несовершеннолетних. За "ЛГБТ-пропаганду" гражданам грозит штраф до ста тысяч рублей.
  • В июле 2022 году в Госдуму внесли законопроект о полном запрете "гей-пропаганды", под которой подразумевается распространение любой информации, направленной на "отрицание семейных ценностей" и "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений".
  • Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG