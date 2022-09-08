В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые показали однополую пару

В детском мультсериале "Свинка Пеппа" впервые за 18 лет показа появилась однополая пара. Это две белые медведицы, у которых есть дочь Пенни.
Эпизод называется "Семьи". В нём учительница просит Свинку Пеппу и её одноклассников нарисовать свои семьи и рассказать о них. Пенни изображает себя и двух медведиц в платьях. "Одна моя мама – врач, а другая готовит спагетти", – говорит Пенни. Учительница одобряет работу маленькой медведицы.
"У многих детей, которые смотрят этот сериал, есть две мамы или два папы. Для этих детей и их родителей очень важно, что их опыт был представлен в такой популярной детской программе", – заявил Робби де Сантос, представитель организации Stonewall, которая защищает права ЛГБТ+, в интервью телеканалу "Би-би-си".
Несколько лет назад активисты запустили онлайн-петицию с требованием показать в мультсериале "Свинка Пеппа" однополую семью. Петицию подписали почти 24 тысячи человек.
"Дети, которые смотрят "Свинку Пеппу", находятся во впечатлительном возрасте. Отсутствие в мультсериале однополых семей научит их тому, что нормальными являются лишь семьи с одним родителем или разнополыми родителями", говорится в петиции.
- Мультсериал "Свинка Пеппа" вышел в эфир в 2004 году, сейчас его смотрят миллионы зрителей более чем из 180 стран, в том числе из России. В 2021 году он стал вторым по популярности в США, уступив только мультсериалу "Губка Боб Квадратные Штаны".
- С 2013 года в России действует закон о "гей-пропаганде", запрещающий "пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения" среди несовершеннолетних. За "ЛГБТ-пропаганду" гражданам грозит штраф до ста тысяч рублей.
- В июле 2022 году в Госдуму внесли законопроект о полном запрете "гей-пропаганды", под которой подразумевается распространение любой информации, направленной на "отрицание семейных ценностей" и "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений".
- Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.
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