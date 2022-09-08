В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые показали однополую пару

В детском мультсериале "Свинка Пеппа" впервые за 18 лет показа появилась однополая пара. Это две белые медведицы, у которых есть дочь Пенни.

Эпизод называется "Семьи". В нём учительница просит Свинку Пеппу и её одноклассников нарисовать свои семьи и рассказать о них. Пенни изображает себя и двух медведиц в платьях. "Одна моя мама – врач, а другая готовит спагетти", – говорит Пенни. Учительница одобряет работу маленькой медведицы.

"У многих детей, которые смотрят этот сериал, есть две мамы или два папы. Для этих детей и их родителей очень важно, что их опыт был представлен в такой популярной детской программе", – заявил Робби де Сантос, представитель организации Stonewall, которая защищает права ЛГБТ+, в интервью телеканалу "Би-би-си".

Несколько лет назад активисты запустили онлайн-петицию с требованием показать в мультсериале "Свинка Пеппа" однополую семью. Петицию подписали почти 24 тысячи человек.

"Дети, которые смотрят "Свинку Пеппу", находятся во впечатлительном возрасте. Отсутствие в мультсериале однополых семей научит их тому, что нормальными являются лишь семьи с одним родителем или разнополыми родителями", говорится в петиции.