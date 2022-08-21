В Екатеринбурге травести-артиста заставили извиниться на камеру

Артиста Сергея Нечаева (известного как дрэг-квин Бомба Киберсиси) заставили извиниться на камеру после его выступления в гей-клубе в Екатеринбурге, во время которого Нечаев исполнил гимн России с ЛГБТ-флагом в руках. Об этом сообщает ОВД-инфо со ссылкой на издание It's My City.

Журналисты обнаружили видеозапись в националистическом паблике "Россия Z Консервативная": травести-артист говорит, что хочет "принести извинения русским людям", пока один из участников движения держит его за плечо. Ранее выступление Нечаева раскритиковал депутат Виталий Милонов, заявив, что "всех трансвеститов надо [отправить] в психушки".

12 августа стало известно, что полиция составила на Нечаева административный протокол по статье о нарушении порядка использования госсимволов России. Артисту грозит штраф в размере трёх тысяч рублей.

Нечаев заявил, что он "патриот" и "не подумал, что люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление". Он выступает в ночных травести-шоу с 2002 года. До этого служил в армии на Дальнем Востоке и участвовал во второй чеченской войне. Нечаев также работает в зоопарке, где ухаживает за хищниками.