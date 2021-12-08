"Требуется швей". Блогеры о посте Навального в поддержку феминитивов

Алексей Навальный начал осваивать в колонии профессию швеи и написал об этом пост, в котором признал, что теперь понимает тех, кто требует ввести для ряда профессий названия в женском роде.

Читатели указывают, что в перечне не хватает еще одного "синонима".

Елена Кузьменок

Ну то есть "Зону" Довлатова Навальный не читал и бессмертного "требуется швей" не знает))

Многие комментаторы тут же вспомнили, что в русском языке существует и слово "швец" – правда, в официальном перечне профессий его нет все равно.

Владимир Абаринов

Обращаясь к читателям, Навальный спросил, как можно обозначить слово "швея" в мужском роде, и предложил четыре своих варианта: "швейк", "швендр", "швелендр" и "швелуэпсер". Пользователи в ответ предложили вариант "портной".

Ну это он напрасно. Пословица даже есть: "и швец, и жнец, и на дуде игрец".

Предлагают и слово "портной", хотя оно подразумевает несколько иную квалификацию.

Татьяна Бородина

Да, для несведущих очень похоже, но швея никогда не сможет быть портной, а портной может быть швеем)))) У швеи функции выполнять операцию, возможно, одну [и ту же] всю жизнь. Например, боковые швы.

Ольга Панасюк

Портной в ателье, швея – на потоке, на фабрике

Общее направление мысли Алексея Навального прогрессивные комментаторы так или иначе одобряют.

@CoffeeLemonSoda

Помнится, Навальный усердно иронизировал в Инстаче на тему феминитивов под фото с Юлией, и было это в духе "как сейчас правильно? Партнёрка?", но став "швеёй", понял, что [ничего] смешного

Максим Бурмицкий

Навальный конечно отжёг, всегда стебался и троллил феминисток из-за феминитивов, а вот как самого замисгендерили, не придумав маскулятива к швее, так сразу понял, зачем и феминитивы нужны )))

Фарид Бектемиров

Трогательный пост на самом деле

(а от идеи "горячо поддерживаю право каждого называться так, как он хочет", если подумать, ещё и буквально пара шагов до признания прав транс-персон и поддержки свободного выбора личных местоимений)

Николай Кавказский

Алексей Навальный выступил в поддержку феминитивов. Молодец!

Сергей Кузнецов

Действительно, гениальная история

(Я сдержанно отношусь к феминитивам из-за non binary persons, но полностью согласен с тем, что люди имеют право называть себя любыми словами, какими хотят)

Владимир Плотников

Все говорят о том, что Навальный поддержал феминитивы, но мне гораздо больше нравится как он пишет:

"Не буду вас утомлять обсуждением тонкостей тюремных профессий. Не знаете и отлично - ни к чему оно вам. Скажу только, что мне нравится картинка, где я пекарь, - стою, такой румяный детина в белом колпаке, уперев руки в бока, смотрю, как в печи поспевают ХЛЕБА, и чему-то задумчиво улыбаюсь".

Может, он в левого интеллектуала в тюрьме эволюционирует?

Может, он в поэтизированного левого интеллектуала в тюрьме эволюционирует, а? Вот было бы забавно. Кроме шуток - без серьезных последствий для психики такой опыт пройти не может. Это уже абсолютно точно.

Андрей Шашков

Помнится, до посадки многие критиковали его именно за это: нетерпимость, грубость, резкость, авторитарные замашки. Не случится ли так, что из тюрьмы выйдет Навальный, который проработал этот свой главный минус для роли президента?

Если так, то Путину задолжали уже две нобелевских премии мира. Одну за конструирование современной политической украинской нации, вторую - за подготовку преемника под ключ

Однако часть аудитории не уверена, что Алексей Навальный действительно стал понимать феминисток лучше.

НЕБОЖЕНА

Навальный доказал , что феминитивы важны только на мужской зоне. Вряд ли кто-то на женской зоне обижается на обращение «повар».

Многие вспомнили, что до Алексея Навального швейное дело осваивал другой известный политзаключенный.

Мария Яковлева

Оказывается, Навальный в тюрьме решил стать швеёй.

История повторяется! До него уже Ходорковский был швеёй-мотористкой.

И даже песня есть на эту тему, Юлий Ким написал.

Вероника Любарская

Ну как не вспомнить по этому поводу замечательного нашего Юлия Черсановича:

"Говорю с прямотой большевистской,

У меня тут желанье одно:

Я хочу быть швеей-мотористкой,

Я хочу тебе ткать полотно.

Я хочу быть швеей-мотористкой,

Дерипаской мне быть западло".

Прокремлевские комментаторы тоже об этом вспоминают, но только для того, чтобы сравнить Навального с Ходорковским не в пользу нынешнего политзаключенного №1.

Мышь в овощном

Перед нами как будто спор ведущих российских оппозиционеров.

Алексей Анатольевич пытается превзойти Михаила Борисовича

Алексей Анатольевич пытается превзойти Михаила Борисовича, и для того должен доказать и миру, и самому себе, что способен шить рукавички лучше своего именитого заочного оппонента.

Мейстер

Навальный устроился на работу в швейный цех колонии. Это главная новость о нем за последние несколько месяцев. Если сравнивать Навального с Ходорковским, то последний никогда не выпадал из повестки. Вечно какие-то иностранные главы требовали его освобождения (и само помилование во многом было жестом доброй воли накануне Олимпиады в Сочи). Накануне переговоров в видеоформате Путина и Байдена даже не поднимается вопрос о «главном политическом узнике России», как Навального совсем недавно называли западные СМИ.

Ходорковский стремился присутствовать в медиа-повестке и самостоятельно, постоянно слал через адвокатов какие-то письма на актуальные темы, которые худо-бедно обсуждались в обществе. Навальный же просто растворился - кроме как про то, что работает швецом, и сказать-то нечего. Только тянет пошутить: надеемся, что изготовленная им продукция будет шита не теми же белыми нитками, что и его "расследования".

Тем временем Google сообщил, что имя Алексея Навального в сети в прошедшем году искали чаще любых других, а фильм о "дворце Путина" в Геленджике занял первое место в трендах Youtube, набрав почти 120 млн просмотров.

Кроме части о феминитивах, в посте Навального привлекли внимание и другие описанные им особенности тюремной жизни.

Натали Радько

Навальный пишет: "Вызывает меня начальство нашего лагеря. И говорит:

- Ваше, осужденный Навальный, исправление невозможно без привлечения к трудовой деятельности. Вы у нас девять месяцев сидите, пора уже и поработать."

Дальше положенная демагогия, после чего называют конкретные профессии: повар, пекарь, что -то там еще и швея.

Навальный размечтался, увидел себя, пекущего и выкладывающего на стол душистый хлеб... Выпалил:

-Пекарь!!!

-Понятно, -ответило начальство, - значит, швея.

И это прекрасный диалог, отражающий не тюремную систему, а систему государственную. в которой идеал - тюрьма.

Я уверена, что этот осУжденный, и шить научится. Все же Йельский университет закончил. Практика по разложению коррупции на частицы и атомы в любом деле основа.

А история почти милая. В смысле человеколюбия

А кто-то уже готов покупать одежду made by Navalny.

Антон Орех

Лежат у меня дома подарочные варежки от Ходорковского из колонии. Теперь хотел бы иметь и варежки от Навального

Елена Махрова

Стартап...

Шьём строительные рукавицы. В бок вшиваем бирку.

Hand made Navalny.

По 100$ с руками оторвут.

ЧТД

Кстати, шить Навальный будет на новеньком оборудовании: владимирская ИК-2, где он сидит, в начале ноября объявила конкурс на поставку 22 одно- и двухигольных прямострочных машинок, трёх оверлоков, одной петельной машинки, одного полуавтомата для пришивания пуговиц, раскройный нож и отрезную линейку. Общая сумма двух (1, 2) контрактов 703 649 рублей. Оборудование придёт до конца этой недели