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Дороги к свободе

Главное событие августа 1991 года. Эфир в 20:30

Траурная процессия в столице СССР, на которой развеваются, в числе прочих, и украинские флаги, в память о погибших в дни августовского путча. Москва, 24 августа 1991 года

30-летие независимости Украины и крах СССР обсуждают историки, публицисты Александр Зинченко и Борис Соколов

Как провозглашение независимости Украины изменило советскую и российскую историю? Собеседники Виталия ПортниковаАлександр Зинченко, украинский историк и журналист, и Борис Соколов, российский историк и публицист. Эфир в 20:30.

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