Главное событие августа 1991 года. Эфир в 20:30

Как провозглашение независимости Украины изменило советскую и российскую историю? Собеседники Виталия Портникова – Александр Зинченко, украинский историк и журналист, и Борис Соколов, российский историк и публицист. Эфир в 20:30.
30-летие независимости Украины и крах СССР обсуждают историки, публицисты Александр Зинченко и Борис Соколов
Как провозглашение независимости Украины изменило советскую и российскую историю? Собеседники Виталия Портникова – Александр Зинченко, украинский историк и журналист, и Борис Соколов, российский историк и публицист. Эфир в 20:30.
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