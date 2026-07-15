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Украина

Тришкин кафтан. Как Украина заставила Россию играть в "шахматы" с ПВО

Фото:Google Earth (©)
Украина

Тришкин кафтан. Как Украина заставила Россию играть в "шахматы" с ПВО

Новые спутниковые снимки показывают, что с нескольких стратегически важных объектов на российском Крайнем Севере убрали комплексы ПВО. Кремль перебрасывает их в другие регионы, пытаясь защититься от украинских ударов беспилотников и готовясь к появлению у Украины собственных баллистических ракет.

Спутниковые снимки, полученные Радио Свобода, показывают, что Кремль перебросил подразделения ПВО с нескольких стратегически важных объектов, которые раньше прикрывали комплексы С-300 и С-400. Судя по снимкам, заметной противовоздушной защиты там почти не осталось.

Ракетная база рядом с аэродромом Рогачево в Архангельской области: сентябрь 2019 года (слева), когда рядом с авиабазой находились несколько пусковых установок и радиолокационные станции, и июль 2026 года
Ракетная база рядом с аэродромом Рогачево в Архангельской области: сентябрь 2019 года (слева), когда рядом с авиабазой находились несколько пусковых установок и радиолокационные станции, и июль 2026 года

Судя по спутниковому снимку от 6 июля, рядом с авиабазой Рогачево на архипелаге Новая Земля в российской Арктике с позиции ПВО, существовавшей как минимум с августа 2015 года, убрали большую часть средств противовоздушной обороны.

Профессор Норвежского института оборонных исследований Катажина Зыск говорит в комментарии Радио Свобода, что исчезновение значительной части средств ПВО с российского Крайнего Севера свидетельствует о "растущем несоответствии между количеством объектов, которые Россия должна защищать, и имеющимися у нее пусковыми установками, ракетами-перехватчиками и подготовленным личным составом".

Позиции С-300 к югу от авиабазы Рогачево: июль 2022 года (сверху) и июль 2026 года.
Позиции С-300 к югу от авиабазы Рогачево: июль 2022 года (сверху) и июль 2026 года.

Зыск подчеркивает, что исчезновение вооружения с давно существующих ракетных позиций не означает, что российские стратегические объекты теперь полностью лишены прикрытия ПВО. Однако, по ее словам, это "говорит о том, что Россия не ожидает скорого крупномасштабного нападения в регионе [Крайнего Севера] и считает, что может сократить там защиту без неприемлемого для себя риска".

Кампания украинских ударов беспилотниками в основном направлена на объекты, непосредственно связанные с продолжающейся войной России против Украины, – например, на аэродромы, используемые для нанесения авиаударов, а также на энергетическую инфраструктуру России.

Автоколонна транспортно-перезаряжающих машин и укрытие для хранения ракет на авиабазе Рогачево: июль 2022 года (слева) и последние доступные снимки в Google Earth от августа 2025 года
Автоколонна транспортно-перезаряжающих машин и укрытие для хранения ракет на авиабазе Рогачево: июль 2022 года (слева) и последние доступные снимки в Google Earth от августа 2025 года

OSINT-энтузиасты внимательно отслеживают перемещения российских систем ПВО с начала полномасштабного вторжения в Украину. Один из них, пишущий в социальной сети X под псевдонимом "AS-22", проанализировал сотни спутниковых снимков и другие данные из открытых источников, чтобы выяснить, откуда исчезают комплексы С-300/400 и куда их перебрасывают.

В своем исследовании аналитик пришел к выводу, что с начала полномасштабной войны Россия сняла с постоянных баз около 60% своих комплексов С-300 и С-400. Наиболее масштабные перемещения произошли из Восточного, Центрального и недавно воссозданного Ленинградского военных округов – регионов, относительно удаленных от Украины. По данным анализа, из Восточного и Ленинградского округов исчезло более 70% дальнобойных систем ПВО, а Центральный военный округ потерял более 80%. Исключением стали подразделения, прикрывающие стратегические ядерные силы, включая шахты межконтинентальных баллистических ракет и базы стратегической авиации, – там многие системы ПВО остались на прежних местах.

Большинство переброшенных комплексов оказалось сосредоточено вокруг Украины: в частности, в Крыму, Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областях, а также на авиабазах, задействованных в войне. При этом были выявлены и дополнительные развертывания в Москве и вокруг столицы, включая Тульскую и Калужскую области, где они, по всей видимости, усиливают защиту от украинских дальнобойных ударов и являются частью подготовки к появлению у Украины баллистических ракет собственной разработки.

Так, только в российской столице с начала полномасштабного вторжения России в Украину появилось не менее пяти новых позиций С-300/400, как ранее выяснило Радио Свобода. Последняя из них была сооружена на Воробьевых горах рядом с институтом, который возглавляет дочь Владимира Путина Катерина Тихонова.

Позиция ЗРК С-400 на Воробьевых горах
Позиция ЗРК С-400 на Воробьевых горах

Масштабная переброска систем ПВО заметно изменила структуру российской противовоздушной обороны: прикрытие многих регионов страны стало слабее, а основные ресурсы были направлены на защиту фронта, ключевой военной и энергетической инфраструктуры, а также столицы страны.

Позиция ПВО рядом с Северодвинском, местом базирования подлодок российского Северного флота, где, судя по всему, недавно демонтировали зенитно-ракетные комплексы
Позиция ПВО рядом с Северодвинском, местом базирования подлодок российского Северного флота, где, судя по всему, недавно демонтировали зенитно-ракетные комплексы

В Северодвинске – городе на Белом море, где строят и ремонтируют российские атомные подводные лодки, – несколько позиций ПВО, десятилетиями защищавших этот стратегически важный объект, сейчас пустуют. Как показывают свежие спутниковые снимки, со специально оборудованных площадок вокруг города исчезли около двух десятков комплексов С-300 и С-400.

ЗРК С-400, архивное фото
ЗРК С-400, архивное фото

По данным издания The Barents Observer, местонахождение одного из комплексов, выведенных из Северодвинска, удалось отследить благодаря гибели командира расчета С-400. Подполковник Владимир Спиридонов погиб в Крыму в апреле 2024 года, а его останки были доставлены для захоронения обратно в Северодвинск.

Поле рядом с Саратовским нефтеперерабатывающим заводом, где после начала полномасштабной войны с Украиной и первых ударов украинских дронов по целям в глубоком российском тылу была размещена батарея ПВО. Снимки сделаны в мае 2023 года (сверху) и августе 2025 года.
Поле рядом с Саратовским нефтеперерабатывающим заводом, где после начала полномасштабной войны с Украиной и первых ударов украинских дронов по целям в глубоком российском тылу была размещена батарея ПВО. Снимки сделаны в мае 2023 года (сверху) и августе 2025 года.

Пока системы ПВО исчезают с Крайнего Севера, другие появляются рядом с объектами, которые с большей вероятностью могут стать целями украинских ударов беспилотников. На снимке выше – несколько пусковых установок с поднятыми транспортно-пусковыми контейнерами – они были зафиксированы рядом с Саратовским НПЗ на юго-западе России. С начала 2025 года этот объект неоднократно подвергался атакам дронов, последний раз – менее недели назад.

Катажина Зыск отмечает, что нынешний конфликт показал уязвимость стационарных позиций ПВО для дронов и массированных атак. По ее словам, пока остается неизвестным, вернут ли российские батареи ПВО "на место" после возможного завершения войны в Украине, или Кремль перейдет к "более рассредоточенной и многоуровневой системе обороны".

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