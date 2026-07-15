Тришкин кафтан. Как Украина заставила Россию играть в "шахматы" с ПВО

Новые спутниковые снимки показывают, что с нескольких стратегически важных объектов на российском Крайнем Севере убрали комплексы ПВО. Кремль перебрасывает их в другие регионы, пытаясь защититься от украинских ударов беспилотников и готовясь к появлению у Украины собственных баллистических ракет. Спутниковые снимки, полученные Радио Свобода, показывают, что Кремль перебросил подразделения ПВО с нескольких стратегически важных объектов, которые раньше прикрывали комплексы С-300 и С-400. Судя по снимкам, заметной противовоздушной защиты там почти не осталось.

Судя по спутниковому снимку от 6 июля, рядом с авиабазой Рогачево на архипелаге Новая Земля в российской Арктике с позиции ПВО, существовавшей как минимум с августа 2015 года, убрали большую часть средств противовоздушной обороны. Профессор Норвежского института оборонных исследований Катажина Зыск говорит в комментарии Радио Свобода, что исчезновение значительной части средств ПВО с российского Крайнего Севера свидетельствует о "растущем несоответствии между количеством объектов, которые Россия должна защищать, и имеющимися у нее пусковыми установками, ракетами-перехватчиками и подготовленным личным составом".

Зыск подчеркивает, что исчезновение вооружения с давно существующих ракетных позиций не означает, что российские стратегические объекты теперь полностью лишены прикрытия ПВО. Однако, по ее словам, это "говорит о том, что Россия не ожидает скорого крупномасштабного нападения в регионе [Крайнего Севера] и считает, что может сократить там защиту без неприемлемого для себя риска". Кампания украинских ударов беспилотниками в основном направлена на объекты, непосредственно связанные с продолжающейся войной России против Украины, – например, на аэродромы, используемые для нанесения авиаударов, а также на энергетическую инфраструктуру России.

OSINT-энтузиасты внимательно отслеживают перемещения российских систем ПВО с начала полномасштабного вторжения в Украину. Один из них, пишущий в социальной сети X под псевдонимом "AS-22", проанализировал сотни спутниковых снимков и другие данные из открытых источников, чтобы выяснить, откуда исчезают комплексы С-300/400 и куда их перебрасывают. В своем исследовании аналитик пришел к выводу, что с начала полномасштабной войны Россия сняла с постоянных баз около 60% своих комплексов С-300 и С-400. Наиболее масштабные перемещения произошли из Восточного, Центрального и недавно воссозданного Ленинградского военных округов – регионов, относительно удаленных от Украины. По данным анализа, из Восточного и Ленинградского округов исчезло более 70% дальнобойных систем ПВО, а Центральный военный округ потерял более 80%. Исключением стали подразделения, прикрывающие стратегические ядерные силы, включая шахты межконтинентальных баллистических ракет и базы стратегической авиации, – там многие системы ПВО остались на прежних местах. Большинство переброшенных комплексов оказалось сосредоточено вокруг Украины: в частности, в Крыму, Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областях, а также на авиабазах, задействованных в войне. При этом были выявлены и дополнительные развертывания в Москве и вокруг столицы, включая Тульскую и Калужскую области, где они, по всей видимости, усиливают защиту от украинских дальнобойных ударов и являются частью подготовки к появлению у Украины баллистических ракет собственной разработки. Так, только в российской столице с начала полномасштабного вторжения России в Украину появилось не менее пяти новых позиций С-300/400, как ранее выяснило Радио Свобода. Последняя из них была сооружена на Воробьевых горах рядом с институтом, который возглавляет дочь Владимира Путина Катерина Тихонова.

Масштабная переброска систем ПВО заметно изменила структуру российской противовоздушной обороны: прикрытие многих регионов страны стало слабее, а основные ресурсы были направлены на защиту фронта, ключевой военной и энергетической инфраструктуры, а также столицы страны.

В Северодвинске – городе на Белом море, где строят и ремонтируют российские атомные подводные лодки, – несколько позиций ПВО, десятилетиями защищавших этот стратегически важный объект, сейчас пустуют. Как показывают свежие спутниковые снимки, со специально оборудованных площадок вокруг города исчезли около двух десятков комплексов С-300 и С-400.

По данным издания The Barents Observer, местонахождение одного из комплексов, выведенных из Северодвинска, удалось отследить благодаря гибели командира расчета С-400. Подполковник Владимир Спиридонов погиб в Крыму в апреле 2024 года, а его останки были доставлены для захоронения обратно в Северодвинск.