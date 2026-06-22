ПВО вместо природы. Для чего вырубают деревья в Москворецком парке

В мае 2026 года жители московского района Кунцево вышли на протест против вырубки деревьев в парке "Москворецкий", которому с 1998 года присвоен статус особо охраняемой природной территории. Радио Свобода выяснило, что там, вероятно, появится новая позиция для зенитно-ракетных комплексов С-400. Ранее после начала полномасштабной войны России против Украины в российской столице уже построили три таких площадки для ПВО. Почти все они расположены в природоохранных зонах.

"Военный объект строится, что вам еще нужно объяснить? — Информация, где об этом, что военный объект строится? — Убирайте всех в полицию, там им объясняйте. Все, уходите!"

Такой диалог произошел 25 мая между префектом Западного административного округа Москвы Алексеем Александровым и жителями района Кунцево, вышедшими на акцию протеста против вырубки деревьев в парке "Москворецкий". Работы в парке начались в середине июня. К 21 июня, как следует из изученных Радио Свобода спутниковых снимков, в лесу уже была вырублена прямоугольная площадка размером 290 на 150 метров. До ближайших от нее жилых домов примерно 800 метров, для доступа строительной техники к месту работ прорубили просеку.

Жители района Кунцево обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой остановить работы в зеленой зоне: "Когда мы, жители, пришли сюда и попросили объяснить, что происходит и показать нам проект, нам отказались показывать проект. Никто не вступает с нами в переговоры, никто нам ничего объясняет. Они просто рубят и едет тяжелая техника. Сергей Семенович, пожалуйста, остановите вырубку нашего леса", – говорилось в обращении.

"Документов никаких нет. То есть пришел какой-то якобы представитель подрядчика, и говорит, что это объект Министерства обороны. За ним повторил префект. Но нам и Путин обещал, что не будет пенсионный возраст поднимать, понимаете? Как им верить? Верить им нельзя абсолютно. Мы не знаем, что там реально будет. Может объект Минобороны, может ПВО, а может и нет, может коммерческая застройка, как ранее в Москворецком парке проводилась", – говорил тогда в интервью телеканалу Настоящее Время депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Одна из версий Ступина оказалась правильной: скорее всего в парке "Москворецкий", который уже почти 30 лет имеет статус "особо охраняемой природной территории регионального значения", строится площадка для размещения зенитно-ракетных комплексов С-300/400. Радио Свобода выяснило это, сопоставив параметры стройки с другими аналогичными площадками, сооруженными в российской столице после начала полномасштабного вторжения России в Украину и первых атак украинских дронов на Москву.

Территория парка "Москворецкий" рядом с районом Кунцево: сравнение спутниковых снимков за 5 июня 2026 года и 16 августа 2022 года.

Всего таких площадок с начала войны было построено три, как следует из карты размещения систем ПВО в Москве и Московской области, которую Радио Свобода ведет с 2023 года. Первая из них появилась в январе 2023 года на севере столицы на бывших опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии. Эта земля ранее тоже становилась предметом раздора: коллектив академии боролся с правительством России, которое на протяжении многих лет пыталось забрать их под строительство жилья. Вопрос даже выносился на "прямую линию" Путина в 2016 году, когда тот приказал "оставить Тимирязевку в покое".

Сейчас позицию С-300/400 рядом с Тимирязевской сельскохозяйственной академией, включая пусковые ракетные установки, можно увидеть как на общедоступных спутниковых снимках "Яндекса", так на фотографиях сервиса "Яндекс.Панорамы".

Площадь территории, расчищенной здесь под зенитно-ракетные комплексы, в точности совпадает с площадью вырубки леса в парке "Москворецкий" и составляет примерно 4,5 гектара.

Еще одна такая же площадка для ПВО появилась в том же январе 2023 года между парками Сокольники и Лосиный остров. Против этой стройки тоже безуспешно выступали экологи. 31 декабря 2022 года, в новогоднюю ночь, участок размером 200 на 350 метров был обнесен забором и заасфальтирован. Местные жители начали протестовать, но их настоятельно и убедительно попросили об этой вырубке забыть, рассказывал тогда Радио Свобода один из участвовавших в протестах экологических активистов, попросивший об анонимности.

Сейчас эта площадка для ПВО также хорошо видна на панорамах и спутниковых снимках "Яндекса". Военный объект обнесен массивным забором с колючей проволокой. На спутниковом фото можно увидеть те же пусковые установки и другие элементы ЗРК С-400, в том числе два бетонных "подиума", такие же, как уже построили в парке "Москворецкий" в Кунцеве.

Площадь расчищенной под ПВО площадки в этом месте составляет те же 4,5 га, как в Кунцеве или на бывших полях Тимирязевской сельхозакадемии.

Наконец, четвертая площадка для ЗРК С-300/400 была сооружена в Московском парке "Измайловский", также обладающим статусом особо охраняемой природной территории. Несмотря на то, что расположение пусковых установок и другого оборудования в этом месте такое же, как на площадках в парке Лосиный остров и в Тимирязевском районе, форма объекта отличается. Он был построен позже, весной 2025 года, и вырубать лес для этого не пришлось: раньше здесь был питомник декоративных растений и цветов "Москва". В мае 2023 года он закрылся, и два года эта территория пустовала.

Сравнение спутниковых снимков бывшей территории садового центра "Москва" в парке Измайловский: 6 августа 2022 года и 20 июня 2026 года:

Из-за того, что этот объект не был построен "с нуля", его площадь отличается от аналогичных позиций ПВО в парке Лосиный остров и в Тимирязевском районе и составляет лишь 3,6 га.

Ещё в мае 2022 года Министерство обороны России инициировало законопроект, разрешающий военным без согласований вырубать принадлежащие им леса (контролируются специализированными военными лесничествами). Он так и не был принят, но в любом случае Измайловский парк или Лосиный остров формально к армии никакого отношения не имеет и по закону такого рода объекты там располагаться не должны.

На крыше дома твоего

Основную ставку в деле защиты Москвы от атак украинских дронов Министерство обороны РФ сделало не на С-300/400, которые больше подходят для перехвата крылатых и баллистических ракет, а на более мобильные зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия "Панцирь", окружив Москву сотнями башен с этими установками.

Такая башня в середине июня была установлена и рядом с Московским НПЗ в Капотне, хотя оснастить ее самим "Панцирем" к первой украинской атаке на этот объект, произошедшей 16 июня, не успели. Во время второго удара по НПЗ, 18 июня, в небе над Капотней развернулась настоящая воздушная битва, во время которой на многочисленные видео очевидцев попали как промахи "Панцирей", так и попадания ракет в дроны.

Как утверждает украинский телеграм-канал Machinery Info, на вооружение Центрального военного округа Минобороны РФ недавно попали новые зенитные ракеты для борьбы с дронами – ТКБ-1055, а так же специально под них в армию были были поставлены "облегченные" установки "Панцирь" с индексом "СМД-Е". В июне несколько таких зенитно-ракетных комплексов вертолетами водрузили прямо на крыши небоскребов в центре Москвы – на Беговой улице и рядом с метро Сокольники. В районных и домовых чатах это вызвало бурю негодования жителей, которые предполагают, что военная техника на крышах домов может стать целью очередного украинского удара.

Всего на интерактивной карте построенных после начала полномасштабного вторжения России в Украину систем ПВО в Москве и Московской области, которую ведет Радио Свобода, сейчас насчитывается более 100 "Панцирей" и других систем ПВО, окружающих столицу несколькими кольцами. С защитой от украинских ударов они справляются не очень хорошо, в том числе, по одной из версий, из-за дефицита ракет. Дроны-перехватчики, использование которых против российских "Гераней" давно освоила и масштабировала Украина, у Российских военных тоже есть, однако пока они используются в основном вблизи линии фронта.

По количеству систем ПВО на квадратный километр Москва далеко не является лидером: ее обгоняет резиденция Владимира Путина на озере Валдай, где часто бывает с его сыновьями их мать Алина Кабаева. Вокруг валдайской резиденции Путина "Панцирей" и других систем ПВО уже почти 30 – при том, что население и площадь этого района в разы меньше, чем территория и количество жителей Москвы и Московской области.