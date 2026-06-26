Папа может. Рядом с фондом дочери Путина построили позицию С-400

В Москве, судя по всему, строится новое кольцо противовоздушной обороны – не из "Панцирей" для противодействия дронам, а из зенитно-ракетных комплексов С-400, которые должны упредить производство Украиной собственных баллистических ракет. Еще одну позицию С-400 Радио Свобода обнаружило менее чем в 10 километрах от Кремля, рядом с МГУ на Воробьевых горах, на территории инновационного научно-технического центра, основного проекта фонда "Иннопрактика" дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой.

На завершившемся недавно Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Катерина Тихонова, младшая из двух дочерей Путина от его бывшей жены Людмилы, рассказывала по видеосвязи об инновационных железнодорожных колесах и таблетках, которые должны заменить импортные лекарства. ПМЭФ прошел под знаком удара украинских дронов, которым удалось поразить порт Санкт-Петербурга и базу ВМФ в Кронштадте.

Тихонова возглавляет фонд "Иннопрактика", при содействии которого в Москве на Воробьевых горах строится Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) МГУ. Некоторые его "кластеры" уже вовсю работают, другие еще достраиваются, а совсем недавно, в середине мая, на территории ИНТЦ и буквально в 300 метрах от здания Ломоносовского корпуса МГУ, где находится главный офис "Иннопрактики", появилась прямоугольная забетонированная площадка, а вслед за этим – пусковые установки С-300/400 и универсальная передвижная вышка 40В6МР – составная часть этих систем ПВО, предназначенная для расширения их возможностей по обнаружению и сопровождению маловысотных целей.

Размер имеет значение

Строительство этой площадки можно проследить на спутниковых снимках. Ее форма и размер (около 4,5 га) в точности совпадают с другими подобными объектами в Москве, о которых ранее рассказывало Радио Свобода, в том числе с площадкой в парке "Москворецкий" в московском районе Кунцево, о которой мы писали 22 июня.

На сайте Инновационного научно-технологичного центра есть иллюстративная схема его "кластеров", однако вместо площадки для С-400 на ней изображен абстрактный сквер.

Из-за того, что строительство этой позиции было завершено совсем недавно, она еще не успела попасть ни на "Яндекс.Панорамы", ни на фотографии пользователей соцсетей. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что вокруг центра Москвы российские военные сооружают еще одно "кольцо" – на этот раз не из "Панцирей", предназначенных для противодействия дронам, а из ЗРК С-400. Площадка ПВО рядом с "Иннопрактикой" Катерины Тихоновой стала самой близкой такой позицией к Кремлю – отсюда до него менее 9 километров.

Возможно, таким образом Россия готовится к расширению дальнобойных возможностей Украины: два дня назад, 24 июня, в Киеве заявили о создании сразу двух собственных баллистических ракет. Одна предназначена для ударов по целям вблизи линии фронта, другая – для поражения объектов далеко в тылу. Компания Fire Point, разработавшая ракеты, обещает сравнительно низкую стоимость и быстрый запуск производства. 20 июня президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграме, что ВСУ испытали новые модернизированные дроны, способные поражать цели на расстоянии 3000 километров.

Все лучшее – детям

Размещение позиции ЗРК С-400 около МГУ имеет не только символический, но и географический смысл: это место не случайно называется "Воробьевы горы" и находится на естественной возвышенности, позволяя радарам раньше обнаруживать цели.

С другой стороны, Путину не привыкать уделять особое внимание защите объектов, связанных с его семьей. Вокруг резиденции президента на Валдае, где часто бывает с его сыновьями их мать Алина Кабаева, за время с начала полномасштабного российского вторжения в Украину соорудили более 25 позиций ПВО, в том числе одну, оснащенную зенитно-ракетными комплексами С-300/400.

Как сообщило утром в пятницу издание "Агентство", в районе валдайской резиденции Путина и Кабаевой перекрыли участок трассы М-11. С чем это связано – неизвестно. Ранее Радио Свобода рассказывало о "личной авиабазе" Путина недалеко от Валдая, аэродроме "Хотилово", откуда в сторону резиденции президента ведет специально построенная железнодорожная ветка. Около часа дня по московскому времени перекрытие было снято.

Тем временем в ночь на пятницу, как утверждает мэр Москвы Сергей Собянин, российская столица вновь подверглась массированной атаке не менее 50 украинских дронов. Все они, если верить Собянину, были сбиты, однако из-за "падения обломков" пришлось привлекать к работе "специалистов экстренных служб". Независимых подтверждений этой информации или фотографий и видео очевидцев с последствиями падения дронов или их обломков на этот момент нет.