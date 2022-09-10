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Трое прапорщиков осуждены за хищения в дивизии Росгвардии

Газета "Коммерсантъ" сообщила о хищении продуктов в элитной дивизии имени Дзержинского Росгвардии в подмосковной Балашихе.

Как стало известно изданию, военные следователи российского Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ привлекли к ответственности "целую группировку расхитителей питания". По версии следствия, только за три летних месяца прошлого года трое поваров-инструкторов, завскладом и начальник столовой похитили и продали на ближайшем рынке "Владимирский тракт" более полутора тонн говядины, трески и сливочного масла – всего на сумму более полумиллиона рублей.

Пока признались в содеянном и получили сроки только повара. Реутовский гарнизонный суд приговорил их к срокам от двух до четырех лет колонии с отсрочкой исполнения наказания, а также назначил штрафы от 250 тысяч до 400 тысяч рублей. Деньги нужно будет выплатить в течение двух месяцев.

Как сказано в материалах дела, в обязанности прапорщиков Ильи Бирюкова, Сергея Леонова и Владимира Деревянко входил, в частности, контроль за получением продуктов со склада и "полнотой их закладки в котел". Вместо этого порции ограничивались. Как выяснили следователи, в питание для военных не попадала примерно треть от положенного объема продуктов.

В Федеральной службе войск национальной гвардии газете комментарий пока не предоставили.

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