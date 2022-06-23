В Госдуме придумали создать игру о Росгвардии

В Госдуме предложили поднять престиж Росгвардии с помощью компьютерных игр. С официальным письмом, в котором изложена эта идея, ознакомился "Коммерсантъ".

Использовать компьютерные игры "в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории" предложил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своём письме директору Росгвардии Виктору Золотову.

Также в письме сообщается, что в Госдуме прошло совещание на эту тему. По итогам встречи были сформулированы две идеи: создать новую компьютерную тактическо-командную игру о Росгвардии или интегрировать бренд ведомства в уже существующую – например, в онлайн-шутер "Калибр".

В Росгвардии подтвердили получение письма и сообщили, что "ведётся проработка этой инициативы". Креативный продюсер проекта "Калибр" отказался от комментариев; в студии, которую он возглавляет, не знают об "упомянутых инициативах". По информации "Ъ", ранее от разработки игры о Росгвардии отказалась компания VK, согласившись предоставить лишь экспертную поддержку.

По мнению источника "Ъ" в крупной международной игровой студии, российские гейм-разработчики вряд ли возьмутся за такой проект, опасаясь "моментальных санкций" на фоне войны в Украине. По словам источника, это "однозначная пропаганда и огромные риски".