В России четвёртый день подряд более 800 умерших от COVID-19

В России четвёртый день подряд официально фиксируется более 800 смертей пациентов от коронавирусной инфекции COVID-19.

В воскресенье Оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания сообщил, что за сутки умерли еще 816 человек. Днём ранее, по данным штаба, летальных исходов было 819. Это стало новым антирекордом с начала пандемии.

Всего, по сведениям штаба, жертвами COVID-19 в России стали свыше 170 тысяч человек.

Наибольший суточный прирост на утро 15 августа зарегистрировали в Москве – 58. В Санкт-Петербурге скончались 43 заболевших, в Краснодарском крае и Иркутской области – по 35.

По данным Росстата, к июлю в России скончались более 316 тысяч человек с коронавирусом. Разница со статистикой Оперативного штаба объясняется тем, что Росстат также учитывает случаи, когда COVID-19 не был основной причиной летального исхода, но привёл к смертельным осложнениям другого заболевания или был выявлен уже после смерти, пишет РБК.

Независимые демографы и исследователи статистики, на основе данных Росстата, дают оценку смертности в 3,5 раза выше, предполагая, что она превысила показатель в 600 тысяч.