Пропаганда приспособила Лаврова

"Несистемная оппозиция с подачи Запада готовит провокации в Госдуму, существует договоренность не признавать выборы в Госдуму – об этом заявил Сергей Лавров во Владивостоке", - донесла со ссылкой на министра иностранных дел РФ программа "60 минут" и давай поименно костерить супостатов, ничуть не смущаясь тем, что ни Лавров ничего подобного про оппозицию не говорил, ни одна из упоминаемых в эфире персон. И поскольку выпуски политических ток-шоу на темы внутрироссийской политики вещь крайне редкая, да еще Владимир Вольтфович там выступил крайне незаурядно, обсудим вот этот конкретный с журналистом-международником Константином Эггертом и аналитиком Фонда Карнеги Андреем Колесниковым. Ведет программу Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир начиная с 17.05 по номеру 8-800-301-84-33, единый и бесплатный для всей России.