Турция с февраля по июль 2023 года импортировала около 160 тысяч тонн угля из контролируемых Москвой частей Донецкой и Луганской областей Украины. Анкара является крупнейшим покупателем этого топлива на внешнем рынке, получая до 95 процентов поставок. Об этом говорится в расследовании агентства Reuters.

Агентство изучило торговую статистику, обнаружив на турецком рынке как минимум 10 российских поставщиков украинского угля из занятых регионов. Часть поставок отправляются из портов Ростова-на-Дону и Новороссийска, соединённых железнодорожными ветками с Донецком и Луганском. Покупателями выступают компании, зарегистрированные в Гонконге, Объединённых Арабских Эмиратах и в оффшорных зонах, включая Британские Виргинское острова и Белиз.

Журналистам не удалось связаться с этими покупателями или выяснить, кто за ними стоит. Власти Белиза отказались предоставить им информацию из торгового реестра о крупнейшем покупателе угля. В здании в Гонконге, где, согласно документам, расположен второй по размеру импортёр, нет никаких упоминаний этой компании.

В отличие от США или стран Евросоюза Турция не вводила ограничений на торговлю с занятыми в ходе войны украинскими территориями. Ранее журналистские расследования подтверждали импорт турецкими компаниями угля из неподконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей. Украинские, турецкие и российские чиновники не стали комментировать Reuters расследование про уголь.