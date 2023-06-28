Твистерный мятеж. Галина Сидорова - о плодах путинской игры

"Я устал… Но прихожу", - можно было бы назвать серию из трёх подходов Путина с обращением к россиянам в ходе разгребания последствий пригожинского мятежа: два ко всем сразу и отдельный к военнослужащим с Красного крыльца Грановитой Палаты. Первые два, транслировавшиеся из студии, вообще могли бы сойти за один, "порезанный" пиарщиками пополам, дабы не слишком утомлять начальника съемками, если бы не горошек на галстуке. Выступления всё короче, лицо всё мрачнее, речь всё сбивчивее. Каково это: после стольких лет на галерах, сопровождавшихся маниакальным вытравливанием из страны всего живого и думающего, принятия законов, наказывающих за любую критику власти десятилетиями тюрьмы, уловить дыхание собственной политической смерти с другой стороны? Выходит, не с теми боролся? Или устал присматривать за беспокойным хозяйством?

Путин, запустивший когда-то собственный политический твистер, заигрался, перемещая по игровому полю своих опричников

Как бы события нм развивались, повар-бизнесмен-предводитель наёмников Евгений Пригожин запустил процесс агонии режима. Сколько эта агония продлится - неведомо. Но люди с такими "опрокинутыми" лицами, как у членов правительства и Совета безопасности, когда их явили городу и миру в мятежный уик-энд, вряд ли долго протянут в своих всё менее удобных в военное время креслах. Продолжительные аплодисменты перед заседанием Государственной думы "в знак благодарности "спасителям" Путину и Лукашенко" за то, что всё закончилось, едва начавшись, на этом фоне выглядят трагикомично. Хотя бы потому, что едва ли не любое событие, происходящее сегодня в России, демонстрирует убожество системы.

Был ли мятеж управляем "неуправляемым Пригожиным" или не обошлось без "советчиков" из "кремлёвских" или "чекистских" - гадать бессмысленно. Вероятность такая есть. Как и вероятность того, что Пригожин, пошёл ва-банк, потому как знает нечто особое о Путине, такое, что может окончить его затянувшееся правление. Недаром в последние годы "повар" был одним из немногих не просто допущенных "к телу", но и высказывал этому телу правду-матку о происходящем в стране. Уверовал, что его в любой ситуации "вытащат". Мятеж мог быть и гибридным, инспирированным, чтобы проверить, кто и как себя поведёт из так называемой элиты, а кто "сольётся", как отреагирует народ. Показательнее, однако, то, что в остатке:

Путин отрепетировал побег из Москвы в "стиле Януковича" - всё-таки "украинская травма" прочно засела в мозгу кремлёвского вождя;

Пригожин протестировал, за какое время можно, не встретив сопротивления, дойти до Москвы, "демонстрируя протест, а не свергая власть";

"Вежливые люди" погуляли по Ростову. По словам местных жителей, военные в камуфляже без опознавательных знаков, перекрывшие центр города, желали прохожим доброго утра. Граждане демонстрировали "патриотический настрой", о котором Путин упомянул в упомянутых обращениях, за кружкой пива, наблюдая за перемещениями "человечков" вокруг штаба Южного военного округа. "Они никого не обижали, ничего не ломали, - это уже председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, тоже о "вагнеровцах". - К ним нет ни малейших претензий ни у кого – ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов";

Несколько вертолётов и один самолёт сбиты мятежниками, по крайней 13 лётчиков погибли.

Министр иностранных дел Сергей Лавров мучается в поисках ответа на вопрос, были ли задействованы в мятеже западные разведслужбы;

Командующий Росгвардией Виктор Золотов обзавёлся танками в награду за то, что "концентрировал все кулаки на подступах к Москве", куда "пригожинцы", впрочем, так и не доехали:

"Мятежное уголовное дело" против Пригожина закрыто.

Ну а в петербургских офисах ЧВК "Вагнер" между делом - при обысках - нашлось много интересного: поддельные пригожинские паспорта, слитки золота, пачки долларов, некий белый порошок. Из "газели", припаркованной у офиса частной военной компании, выпала коробка с четырьмя миллиардами рублей. Это одноразовая добыча спецслужб. Можно представить себе, сколько наличных денег крутится в теневой империи "повара Путина", с лёгкой руки его главного кремлёвского покровителя. Самого Пригожина новости о находке не смутили: деньги в коробке, мол, ежемесячная зарплата "вагнеровцев", а все расчёты в компании производятся наличными. А Путин уточнил: ЧВК "Вагнер", к которому, по его же собственным словам, "российское государство не имело никакого отношения", полностью финансировалась государством. С мая 2022-го по май 2023-го российские власти потратили на содержание наёмников более 86 миллиардов рублей.

Твистер - весёлая игра для всей семьи, в которой игроки поочерёдно ставят руки или ноги на цвета игрового коврика и пытаются удержать равновесие. Ведущий крутит рулетку и командует, кому из игроков куда передвигаться. Главное - удержаться, касаясь игрового поля только стопами и кистями рук. Побеждает последний устоявший. Путин, запустивший когда-то собственный политический твистер, заигрался, перемещая по игровому полю своих опричников. Вся страна сегодня пожинает плоды его игры. Получилось не смешно: власть нараскоряку, паноптикум надоевших знакомых лиц – так себе зрелище.

Галина Сидорова - московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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