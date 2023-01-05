Twitter при Маске смягчает правила размещения рекламы в соцсети

Компания Twitter сообщила о намерении ослабить свои правила в отношении политической и так называемой контекстной рекламы в Соединённых Штатах.

Длительное время компания придерживалась запрета на платную политическую рекламу, введённого бывшим главой Twitter Джеком Дорси. Иные объявления были ограничены рядом критериев. "Мы полагаем, что контекстная реклама будет способствовать общественному обсуждению важных тем. Сегодня мы смягчаем свою политику в отношении такой рекламы в США. Мы также планируем расширить разрешаемую нами политическую рекламу в предстоящие недели", - заявили в отделе безопасности Twitter.

В компании одновременно сообщили, что соцсеть планирует привести свою рекламную политику в соответствие с правилами, которых придерживаются телевидение и другие средства массовой информации.

В 2019 году Дже Дорси запретил в Twitter политическую рекламу, подчеркнув того, что подобные сообщения "следует зарабатывать, а не покупать".

Пересмотр этой политики происходит в период, когда соцсеть сменила владельца и исполнительного директора. Им стал бизнесмен Илон Маск, в октябре закрывший сделку по приобретению компании за 44 миллиарда долларов. Придя в Twitter, Маск уволил топ-менеджмент компании, включая бывшего CEO Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Маск также сократил большинство сотрудников. На начало 2022 года в компании работали около 7500 человек, сейчас - примерно 2000.

Обеспокоенные ситуацией в Twitter, различные компании прекратили или приостановили размещение рекламы в соцсети, ожидая дальнейших решений нового владельца. Среди приостановивших рекламу - General Motors Co, Volkswagen, General Mills.