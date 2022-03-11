Twitter введет ограничения для государственных СМИ Беларуси

Twitter начнет маркировать сообщения государственных СМИ Беларуси и их руководителей, а также ограничит распространение этих сообщений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Утверждается, что такая мера будет принята, чтобы пресечь дезинформацию со стороны союзника России по вторжению в Украину.

Представитель компании Йоэль Рот сообщил, что на данный момент Twitter намерен маркировать около 15 аккаунтов белорусских изданий, в том числе страницы государственного информационного агентства "БелТА" и Белтелерадио.

Как отмечает Reuters, Twitter маркирует государственные СМИ только в тех случаях, когда власти страны "осуществляют контроль над редакционным контентом посредством финансовых ресурсов, прямого или косвенного политического давления и/или контроля над производством и распространением".