Western Union приостановил работу в России и Республике Беларусь

Компания Western Union, сервис трансграничных денежных переводов, объявила о приостановке работы в России и Республике Беларусь. Причиной стало российское вооружённое вторжение при поддержке Минска на территорию Украины.

"Все мы разделяем шок и печаль в связи с этой трагедией и гуманитарной катастрофой", — говорится в сообщении компании.

Western Union отметили, что присоединяются к международному сообществу и выразили надежду на дипломатическое урегулирование конфликта.

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