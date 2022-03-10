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Итальянская Eni приостанавливает закупку российской нефти

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni приостанавливает заключение новых контрактов на закупку нефти и нефтепродуктов из России.

Решение принято из-за ввода российских войск и боевых действий на территории Украины.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на переданный в среду электронный комментарий руководства компании. В Eni отмечают, что пристально следят за развитием событий в отношении закупок российского газа.

Ранее британская British Petroleum и британско-нидерландская Shell отказались от заключения контрактов на покупку российской нефти и газа, напоминает "Коммерсантъ".

Палата представителей Конгресса США в среду подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о запрете импорта в страну российской нефти. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената. Ограничения на российские энергоносители на этой неделе предложил ввести американский президент Джо Байден в ответ на ввод российских сил на территорию Украины.

Решение Байдена поддержала Великобритания и несколько стран Европейского Союза.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ограничивать поставки сырья в Европу в ответ на санкции.

Западные санкции, вводимые после начала вторжения, уже отрезали Россию от международной торговли и финансовых рынков, но вплоть до этой недели под санкционный режим не подпадал экспорт её энергоносителей, пишет Reuters.

О решении покинуть или приостановить участие в российском рынке объявили десятки зарубежных компаний. 10 марта стала известно, что новые инвестиции в России, а также рекламную активность в РФ и Беларуси сворачивает американский производитель продуктов питания и кормов для животных Mars Inc.

Инвестиции приостанавливает Mondelez International, у которой открыты три завода во Владимирской и Новгородской областях, и которой принадлежат такие бренды, как Alpen Gold, Milka, Toblerone, Halls, Picnic, Dirol и другие.

Датский концерн Carlsberg, владеющий компанией "Балтика" в России, прекращает производство пива под своим флагманским брендом и тоже отказывается от рекламы.

Японский автоконцерн Toyota Motor приостановил производство и поставки в Россию, но пока не планирует покидать российский рынок. "Поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

Google ограничил работу магазина приложений Google Play в России. Скачать можно будет только бесплатные приложения. Причиной компания называет проблемы с системой оплаты.

Также сообщается, что с 10 марта Visa и Mastercard прекращают обслуживание российских карт за рубежом. Внутри России они продолжат работать как обычно. Ранее сообщалось, что обе эти платёжные системы одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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