Канцлер ФРГ сообщил о новых санкциях против Кремля после событий в Буче

Против Кремля на фоне сообщений о массовых убийствах мирных жителей в пригороде Киева Буче российскими военными будут введены новые санкции. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он назвал назвал убийства мирных жителей военным преступлением.
Канцлер отметил, что в ближайшее время он обсудит новые ограничения в отношении Кремля с главами стран ЕС. Кроме того, по словам Шольца, Германия продолжит поставлять Украине оружие для обороны от российской армии.
При этом германское издание Welt со ссылкой на правительственные источники в Киеве сообщило, что Берлин отказался поставлять Украине 100 бронетранспортеров Marder. Собеседники издания рассказали, что Киев запрашивал технику, но министр обороны ФРГ в телефонном разговоре с главой Минобороны Украины сообщила, что Германия сама нуждается в запрашиваемой технике. Однако источники Welt утверждают, что представители оборонной отрасли были готовы к поставкам техники Украине.
Бундесвер подтвердил Welt, что поставки бронетранспортеров, действительно, обсуждались, но решение должно приниматься совместно с союзниками по НАТО и принимает его федеральное правительство, а не Минобороны ФРГ.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с CNN сообщил, что Вашингтон и союзники проводят консультации о введении новых ограничений в отношении России после событий в Буче. Кроме того, по словам Блинкена, Госдепартамент США поможет задокументировать любые зверства, совершённые российскими военными против мирных жителей.
- Вечером 2 апреля стали поступать сообщения, что в пригороде Киева Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых.
- По всей видимости, речь идёт о мирных жителях, убитые одеты в гражданскую одежду, некоторых уже опознали их знакомые. Часть из них, очевидно, погибла при обстрелах, но на фотографиях есть и тела людей со связанными руками. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию – это серьёзное военное преступление.
- Минобороны России отвергло все обвинения в убийствах мирных жителей. В заявлении ведомства говорится, что все фотографии и видеоматериалы являются провокацией и "постановкой киевского режима для западных СМИ".
- Министерство отметило, что российские войска были выведены из Бучи 30 марта, на следующий день после переговоров России и Украины в Турции. Минобороны также ссылается на мэра Бучи Анатолия Федорука, который сообщил, что в городе не осталось российских военных и который при этом не упоминал о расстрелянных мирных жителях.
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