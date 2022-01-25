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У главного храма российской армии проведут "Парад Победы на льду"

Правительство Московской области позвало жителей на "Парад победы на льду" в парке "Патриот". Он запланирован 29 января на Соборной площади у здания главного храма Вооруженных сил, следует из анонса мероприятия. На мероприятии будут исполнять советскую, русскую и тувинскую музыку.

Специальную программу для парада подготовил Духовой оркестр правительства Тувы, — говорится в анонсе. Выходец из региона Сергей Шойгу с 2012 года возглавляет российское министерство обороны.

Организатором "Парада" заявлены благотворительный фонд имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, 14 лет бывшего главным дирижёром российской армии и администрация Одинцова.

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