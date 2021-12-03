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У родственников ростовского журналиста прошли обыски

Игорь Хорошилов

В Ростове-на-Дону в домах родственников бывшего главного редактора издания "Голос" Игоря Хорошилова прошли обыски – по делу другого местного журналиста Сергея Резника. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

После обыска у родственников Хорошилов сообщил Радио Свобода, что полицейские оказывают на него давление, чтобы получить данные об источниках информации Резника.

Резник специализируется на антикоррупционных расследованиях. Он покинул Россию в 2019 году и с осени находится в розыске. Журналист ведёт несколько телеграм-каналов.

  • В 2013 году суд в Ростове-на-Дону приговорил Резника к полутора годам лишения свободы, признав его виновным в коммерческом подкупе и публичном оскорблении представителя власти. Позже журналиста приговорили к ещё полутора годам по делу о заведомо ложном доносе. Резник вышел на свободу в октябре 2016 года и продолжил заниматься расследованиями.
  • По словам журналиста, всего на него было заведено семь уголовных дел. Все потерпевшие по ним – это прокуроры, судьи и полицейские. Также Резник утверждает, что за последний год в отношении него и ещё троих его коллег были написаны 15 заявлений в полицию и прокуратуру, и что все они поступили из Краснодарского края.
  • Журналист Игорь Хорошилов дважды привлекался привлекали к административной ответственности за репост материала с логотипом "Умного голосования". В ноябре он стал подозреваемым по уголовному делу о хранении наркотиков.
  • В сентябре Хорошилов узнал, что его телефонные разговоры и разговоры других журналистов прослушивались сотрудниками правоохранительных органов. Их интересовала информация по делу Резника.

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