У родственников ростовского журналиста прошли обыски

В Ростове-на-Дону в домах родственников бывшего главного редактора издания "Голос" Игоря Хорошилова прошли обыски – по делу другого местного журналиста Сергея Резника. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

После обыска у родственников Хорошилов сообщил Радио Свобода, что полицейские оказывают на него давление, чтобы получить данные об источниках информации Резника.

Резник специализируется на антикоррупционных расследованиях. Он покинул Россию в 2019 году и с осени находится в розыске. Журналист ведёт несколько телеграм-каналов.

В 2013 году суд в Ростове-на-Дону приговорил Резника к полутора годам лишения свободы, признав его виновным в коммерческом подкупе и публичном оскорблении представителя власти. Позже журналиста приговорили к ещё полутора годам по делу о заведомо ложном доносе. Резник вышел на свободу в октябре 2016 года и продолжил заниматься расследованиями.

По словам журналиста, всего на него было заведено семь уголовных дел. Все потерпевшие по ним – это прокуроры, судьи и полицейские. Также Резник утверждает, что за последний год в отношении него и ещё троих его коллег были написаны 15 заявлений в полицию и прокуратуру, и что все они поступили из Краснодарского края.

Журналист Игорь Хорошилов дважды привлекался привлекали к административной ответственности за репост материала с логотипом "Умного голосования". В ноябре он стал подозреваемым по уголовному делу о хранении наркотиков.

В сентябре Хорошилов узнал, что его телефонные разговоры и разговоры других журналистов прослушивались сотрудниками правоохранительных органов. Их интересовала информация по делу Резника.