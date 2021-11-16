Участник митинга, ударивший росгвардейца, получил условный срок

Суд в Москве приговорил 18-летнего Максима Леликов к 4,5 годам лишения свободы условно. Согласно данным следствия, во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в российской столице 23 января 2021 года, Леликов ударил по ноге сотрудника Росгвардии.

После задержания Следственный комитет России требовал поместить Леликова под домашний арест. Суд ограничился запретом определенных действий: задержанному было предписано не выходить из дома в ночное время и не пользоваться интернетом.

В прениях прокуратура требовала приговорить Леликова к 4,5 годам воспитательной колонии. Суд назначил более мягкое наказание, но установил 4-летний испытательный срок, во время которого Леликов не может менять постоянное место жительства без уведомления органов правопорядка.

Обложка номера "Новой газеты" от 25 января вышла с фотографией Леликова. На фото он в крови и с перебинтованной головой. Федеральные СМИ и прокремлёвские телеграм-каналы утверждали, что подросток имитировал травму с помощью красной краски.

23 и 31 января в десятках городов России, включая Москву, прошли несанкционированные уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил свыше ста уголовных дел – в частности, о насилии в отношении полицейских, нарушении санитарных правил и перекрытии дорог. Десятки участников акций находятся под арестом, некоторых уже приговорили к реальным срокам заключения.