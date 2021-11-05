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Жителя Ставрополья оштрафовали за символику канала "Навальный LIVE"

Политик Алексей Навальный и кандидат в президенты Ксения Собчак во время дебатов на канале "Навальный LIVE", 18 марта 2018

Георгиевский городской суд Ставропольского края оштрафовал местного жителя Самвела Аристакесяна из-за поста в инстаграме с символикой "Навальный LIVE".

Как пишет Кавказ.Реалии, суд признал Аристакесяна виновным в демонстрировании запрещенной экстремистской символики. В постановлении суда говорится, что он "опубликовал символику канала "Навальный Live", которая по степени смешения схожа с символикой экстремистской организации". В нем также утверждается, что организации "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан", "Штаб Навального" (признаны в России экстремистскими и запрещены) осуществляют свою деятельность на канале "Навальный LIVE" и "систематически совершали действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности".

Самвел Аристакесян признал вину и сообщил, что удалил запрещенные материалы. Он попросил суд назначить минимальное наказание, так как является вдовцом и один воспитывает двух детей. В итоге судья Юлия Курбанова приняла решение о штрафе.

Канал "Навальный LIVE" не признан экстремистским, его символика не запрещена. В июле стало известно, что Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube заблокировать канал "Навальный LIVE", так как ведомство добавило адрес канала в список запрещенных материалов. В настоящее время канал доступен пользователям из России.

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