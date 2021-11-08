Участник штурма Капитолия попросил политическое убежище в Беларуси

Гражданин США Эван Ньюман, который принимал участие в штурме Капитолия, попросил политического убежища в Беларуси. Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь-1".

По словам Ньюмана, на родине в отношении него возбуждено шесть уголовных дел. Американец нанял юриста, который посоветовал ему уехать в Европу. Сначала Ньюман прибыл в Италию, потом переехал в Швейцарию, а затем четыре месяца жил на Украине. Там его якобы начала преследовать Служба безопасности Украины (СБУ), и он вынужден был бежать в Беларусь. 15 октября при пересечении границы гражданина США задержали белорусские пограничники.

Эван Ньюман родом из Калифорнии, он занимается производством сумок, женат и имеет двоих детей. СМИ сообщают, что его подозревают в нападении, сопротивлении, создании препятствий сотрудникам полиции, а также воспрепятствовании правоохранительным органам во время гражданских беспорядков, насильственном вторжении и незаконных действиях в здании Капитолия.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса после того, как тогдашний президент США, проигравший выборы, выступил перед ними на митинге недалеко от Белого дома, в очередной раз заявив, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы. Суды не подтвердили этих утверждений. Толпа била стёкла и вступала в противоборство с полицейскими. Законодатели были срочно эвакуированы. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Конгресса.

По делу о штурме проходят почти 600 человек. В июле первый реальный срок получил житель Флориды. Его приговорили к восьми месяцам тюрьмы.

ФБР не нашло серьёзных доказательств того, что нападение на Капитолий стало результатом организованного заговора и скоординированной атаки с целью отменить результаты президентских выборов. Подавляющее большинство из 600 участников штурма, по данным спецслужбы, действовали самостоятельно.

Соединённые Штаты ввели против официального Минска санкции в связи с нарушениями прав человека, в частности жестоким подавлением акций протеста в прошлом году. Вашингтон официально не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси. В Минске нет посла США.