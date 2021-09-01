Участника январских протестов осудили на пять лет условно

Тверской суд приговорил участника акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в Москве 23 января, к пяти годам условного срока. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале московских судов.
Глеба Борисова признали виновным в двух эпизодах применения не опасного для жизни или здоровья насилия к сотрудникам правоохранительных органов, а также в умышленном повреждении или уничтожении имущества. Речь идет о повреждении машины ФСБ, которую участники акции 23 января забросали снежками и пинали ногами, а также прыгали на капоте. По этому делу также был задержан тиктокер Константин Лакеев – его обвинили в порче имущества и хулиганстве.
Как сообщает Baza, Борисов был одним из тех, кто "закидывал машину ФСБ снежками".
- Акции протеста в поддержку задержанного после возвращения в Россию и отправленного в колонию Алексея Навального прошли 23 и 31 января, 2 и 14 февраля во многих городах России. После них были задержаны более 10 тысяч человек, многим из них назначили административные аресты и штрафы. Кроме того, было заведено не менее 90 уголовных дел, несколько участников акций уволили с работы.
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