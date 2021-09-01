Участника январских протестов осудили на пять лет условно

Тверской суд приговорил участника акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в Москве 23 января, к пяти годам условного срока. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале московских судов.

Глеба Борисова признали виновным в двух эпизодах применения не опасного для жизни или здоровья насилия к сотрудникам правоохранительных органов, а также в умышленном повреждении или уничтожении имущества. Речь идет о повреждении машины ФСБ, которую участники акции 23 января забросали снежками и пинали ногами, а также прыгали на капоте. По этому делу также был задержан тиктокер Константин Лакеев – его обвинили в порче имущества и хулиганстве.

Как сообщает Baza, Борисов был одним из тех, кто "закидывал машину ФСБ снежками".