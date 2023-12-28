Участники "Маяковских чтений" в Москве получили до семи лет колонии

Тверской суд в Москве приговорил участника "Маяковских чтений" Артёма Камардина к семи годам колонии. Второй обвиняемый по тому же делу Егор Штовба получил пять с половиной лет колонии.

Телеграм-канал "Сота" сообщает, что из зала суда, где после объявления приговора раздались крики "Позор", полицейские вывели как минимум троих человек. Среди задержанных жена Артёма Камардина Александра Попова. Она опубликовала видео из автозака и рассказала, что сидит там вместе с сотрудниками телеканала НТВ. Точное количество задержанных пока неизвестно. Слушателей и журналистов "без разбора уводят в автозак", пишет "Сота". Само здание суда окружено полицией.

Поэтов признали виновными в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, и в разжигании ненависти или вражды по отношению к сепаратистам самопровозглашённых республик Донбасса из-за стихов, которые они читали у памятника Маяковскому на Триумфальной площади в центре Москвы.

Акция состоялась 25 сентября прошлого года. Молодые поэты Артём Камардин, Егор Штовба и Николай Дайнеко в своих стихах высказывали несогласие с войной, которую Россия начала против Украины.

На следующий день в квартире, где они жили, прошёл обыск. В ходе обыска они были избиты, один из поэтов, по словам свидетелей, подвергся сексуальному насилию. В тот же день в телеграм-канале "112" появилось видео, на котором Камардин, Штовба и Дайнеко, стоя на коленях, просят прощения за свои высказывания. На их лицах видны синяки. Затем их задержали, 28 сентября суд отправил их в СИЗО.

В мае этого года Тверской районный суд Москвы приговорил поэта и рок-музыканта Николая Дайнеко к четырём годам колонии по тому же уголовному делу.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Дайнеко, Камардина и Штовбу политическими заключёнными.

Больше новостей Радио Свобода: