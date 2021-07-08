Участницу Pussy Riot Марию Алёхину вновь арестовали на 15 суток

Участнице Pussy Riot Марии Алёхиной вновь назначили административный арест на 15 суток.

В четверг Кунцевский суд Москвы признал её виновной по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции. Адвокат Даниил Берман отметил, что решение будет обжаловано.

"Медиазона" со ссылкой на активистов Pussy Riot пишет, что в официальном рапорте говорится о задержании Алёхиной сотрудниками 2-го оперативного полка полиции у её дома вечером 7 июля. При этом ранее сообщалось, что Марию Алёхину задержали на выходе из спецприёмника.

Первый арест на 15 суток ей назначили, также обвинив в неповиновении полиции. Алехина якобы отказалась пройти в машину по требованию сотрудника МВД. Видеозапись задержания это опровергает, отмечает "Медиазона".

23 июня московские суды арестовали на 15 суток четверых участников Pussy Riot, включая Алёхину. Защита настаивает на их непричастности к вменяемым административным нарушениям – неповиновению полиции и мелкому хулиганству.

17 июня Дорогомиловский суд российской столицы признал виновной в неповиновении полиции еще одну акционистку из Pussy Riot Веронику Никульшину. Её арестовали на 15 суток. Отбыв срок, Никульшина вновь была помещена под стражу на две недели. Она стала известна после акции в финале чемпионата мира 2018 года, когда вместе с другими участниками Pussy Riot выбежала в полицейской форме на футбольное поле в Москве на Большой спортивной арене "Лужники".