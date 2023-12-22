Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор учителю истории и активисту Илье Мясковскому по уголовному делу о дискредитации армии. Он оштрафован на 250 тысяч рублей, сообщает "ОВД-Инфо", обвинение требовало отправить его в колонию.

Поводом для преследования стали его антивоенные посты в паблике "Нижегородское гражданское движение" в ВК. Уголовное дело было заведено в октябре 2022 года, перед этим на него составили пять административных протоколов, рассказывала редакция Радио Свобода.

Местные издания называют Мясковского одним из последних активных участников антивоенных акций в Нижнем Новгороде. Отмечается, что его задержали накануне дня учителя, который отмечается 5 октября. На время следствия суд запретил ему пользоваться интернетом.

В последнем слове Мясковский отметил, что эта мера не помогла российским войскам продвинуться в Украине, — передаёт "ОВД-Инфо". Кроме того, он пожаловался, что из-за уголовного преследования ограничен в возможности содержать себя.