Учительницу, оштрафованную за "дискредитацию", уволили из школы

Камчатскую учительницу Василю Вершинину, ранее оштрафованную по статье о "дискредитации российской армии", уволили из школы. Как сообщает издание "Говорит НеМосква", в трудовой книжке Вершининой записано: "Уволена в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка". С такой записью она больше не сможет устроиться на работу ни в одну из школ.

Вершинина рассказала, что её вызвали в кабинет директора, где собралась комиссия из учителей, якобы изучивших её соцсети, и объявили, что "такой педагог не может работать в школе". После в кабинет зашли сотрудники центра противодействия экстремизму с работающей видеокамерой и вручили ей повестку в полицию.

Учительница заявила, что у неё взяли разъяснения по поводу двух роликов, которые она опубликовала на своей страничке ВКонтакте. "Под одним из роликов есть слова про отставку Путина. Из-за того, что в тексте не указано про статус президента, сотрудник центра "Э" расценил это как призыв к отставке верховного главнокомандующего и дискредитацию армии. Знайте, что есть теперь такая лазейка", - сказала она.

По словам Вершининой, в качестве одной из причин для её увольнения упоминались также жалобы учеников на унизительное отношение к ним учительницы. Но, говорит она, некоторые дети потом говорили, что подписали чистые листы, и извинились перед ней.

Вершинина намерена обжаловать своё увольнение в суде.