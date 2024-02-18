Учительницу, оштрафованную за "дискредитацию", уволили из школы

Камчатскую учительницу Василю Вершинину, ранее оштрафованную по статье о "дискредитации российской армии", уволили из школы. Как сообщает издание "Говорит НеМосква", в трудовой книжке Вершининой записано: "Уволена в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка". С такой записью она больше не сможет устроиться на работу ни в одну из школ.
Вершинина рассказала, что её вызвали в кабинет директора, где собралась комиссия из учителей, якобы изучивших её соцсети, и объявили, что "такой педагог не может работать в школе". После в кабинет зашли сотрудники центра противодействия экстремизму с работающей видеокамерой и вручили ей повестку в полицию.
Учительница заявила, что у неё взяли разъяснения по поводу двух роликов, которые она опубликовала на своей страничке ВКонтакте. "Под одним из роликов есть слова про отставку Путина. Из-за того, что в тексте не указано про статус президента, сотрудник центра "Э" расценил это как призыв к отставке верховного главнокомандующего и дискредитацию армии. Знайте, что есть теперь такая лазейка", - сказала она.
По словам Вершининой, в качестве одной из причин для её увольнения упоминались также жалобы учеников на унизительное отношение к ним учительницы. Но, говорит она, некоторые дети потом говорили, что подписали чистые листы, и извинились перед ней.
Вершинина намерена обжаловать своё увольнение в суде.
- В сентябре прошлого года учительницу русского языка в Петропавловске-Камчатском Василю Вершинину задержала полиция, пришедшая прямо на урок. Двое суток её продержали в спецприёмнике, а потом оштрафовали за то, что она пыталась закончить урок, когда её задерживали. Также суд оштрафовал её по статье о "дискредитации российской армии" из-за фразы "Наша страна будет объявлена преступницей". Где она была произнесена, не уточняется.
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