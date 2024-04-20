Учёные заявили о возможном сознании даже у насекомых

Около 40 учёных из разных стран подписали Нью-Йоркскую декларацию о сознании животных, которая утверждает возможность сознания даже у беспозвоночных. Декларацию представили вчера, 19 апреля.

Согласно документу, наличие сознательного опыта у млекопитающих и птиц обладает "сильной научной поддержкой". Также наблюдения и эксперименты указывают на "реальную возможность" сознания у всех позвоночных (рептилий, амфибий, рыб) и многих беспозвоночных (осьминогов, раков, насекомых).

За последние годы было сделано несколько открытий, позволяющих считать различных животных разумными. Например, учёные обнаружили, что губан-чистильщик способен проходить "зеркальный тест", то есть узнавать себя в зеркале. Ранее этот тест проходили шимпанзе и дельфины, наличие сознания у которых вызывает меньше сомнений. "Никто и за миллион лет не ожидал, что крошечная рыбка сможет пройти этот тест", – говорит один из подписантов декларации.

В других экспериментах было доказано, что рыбы также проявляют любопытство, пчёлы – особенно молодые – играют с деревянными шариками, каракатицы способны запоминать увиденное и понюханное, а раки реагируют на противотревожные препараты.

По мере того как всё больше и больше видов демонстрируют подобные признаки, перед учёными может встать вопрос, какие вообще животные не обладают разумом, говорит специалист по праву животных Раджеш Редди.

В Нью-Йоркской декларации говорится, что "безответственно игнорировать" возможность сознания у животного при принятии решений, которые его затрагивают, в том числе законодательно. Например, почти везде разрешено бросать живых раков в кипящую воду, но в Великобритании их уже включили в законопроект как разумных.