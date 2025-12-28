Ударов ВСУ больше, надежды на возвращение меньше? Крым в 2025 году

Вооруженные силы Украины в течение 2025 года продолжали наносить удары по российским военным объектам в аннексированном РФ Крыму. Кроме того, украинские бойцы провели ряд атак на российские суда в Черном море, в том числе на танкеры «теневого флота» России. В то же время тема Крыма продолжала звучать на различных дипломатических площадках. Однако украинские власти признают, что на данный момент для деоккупации полуострова не хватает собственных сил и иностранной поддержки.

Как Украина боролась за Крым в 2025 году? Какие события стали знаковыми в этой борьбе? И каким образом можно вернуть полуостров под контроль Украины в будущем? Об этом в эфире программы Радио Крым.Реалии ведущая Алена Бадюк поговорила с Павлом Лакийчуком, военным экспертом, руководителем программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-ХХІ», и Рефатом Чубаровым, председателем Меджлиса крымскотатарского народа.

С начала полномасштабного вторжения территорию Крыма почти ежедневно атакуют беспилотники и ракеты, и в этом году эти атаки продолжились. С августа количество поражений российских военных объектов на полуострове возросло. В течение весны и двух месяцев лета Крым.Реалии зафиксировали три поражения РЛС, а с августа по конец октября стало известно уже о 17 поражениях объектов ПВО и РЛС.

Кроме того, летом этого года произошла третья атака на Керченский мост. Это случилось 3 июня путем подрыва подводных опор конструкции. По информации Службы безопасности Украины, для подрыва использовали более тысячи килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, а опоры были заминированы заранее.

Также украинские военные успешно атаковали ряд нефтебаз на полуострове, которые были задействованы в обеспечении российской армии.

В большинстве случаев российские власти не подтверждают попадания по военным объектам, даже если эту информацию удается верифицировать.

«Если в 2022–2024 годах полуостров рассматривался российской армией и политическим руководством как ключевой логистический хаб для группировки сил, то к 2025 году ситуация изменилась. Крымская артерия оказалась не такой надежной, как хотели бы россияне», – говорит военный эксперт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-ХХІ» Павел Лакийчук.

Это произошло после украинских ударов по БДК (большим десантным кораблям), которые снабжали российских военных в Крыму, объясняет эксперт. Перевозка военных грузов ограничена и по Керченскому мосту.

«Россияне боятся перевозить взрывоопасные грузы, военную технику. Здесь перемещение ограничено. И даже для гражданских там действует целый ряд ограничений. Такой себе мост, он вроде бы и есть, и в то же время его как будто не существует», – говорит Павел Лакийчук.

Изменились цели атак и для украинской армии, отмечает эксперт. Раньше силы обороны выбивали российскую военную группировку и логистику. Это привело к тому, что Черноморский флот переместился в Новороссийск.

«Подводную лодку подбили в Новороссийске, ее нужно тянуть. Куда? Вся ремонтная база Черноморского флота в Севастополе: Севморзавод, 13-й завод, там уже догнивает «Ростов-на-Дону». Давайте сюда, тяните, мы вас уже здесь ждем, говорят наши Силы специальных операций», – отмечает Павел Лакийчук.

Сейчас удары по Крыму – это способ открыть возможность для атак всего Черноморского побережья России, отмечает эксперт. Чтобы туда достать, нужно подавить российскую ПВО на полуострове.

«Это первый эшелон ПВО по Западному побережью Крыма: Тарханкут, Евпатория, Фиолент и аэродромы в западной и центральной части Крымского полуострова. Для наших морских дронов, чтобы поразить тот же Новороссийск и тот же Туапсе, нужно сделать такую петлю вокруг Крыма. И на этом маршруте их подстерегает больше опасностей», – рассказал Лакийчук.

Именно поэтому стало больше ударов по РЛС, зенитно-ракетным комплексам, вертолетам и самолетам. Лакийчук называет это промежуточным этапом перед атакой как на военные цели в самой России, так и на энергетические объекты: НПЗ в Тамани, Темрюке и Туапсе.

«Стоимость тех комплексов ПВО или вражеских самолетов, уничтоженных на аэродромах Крыма, – это удары по Туапсе, по Новороссийску, по Темрюку. Для того чтобы они состоялись, нужно, грубо говоря, выключить эти крымские объекты противника. Понятно, аэродромы «Бельбек», «Саки», «Гвардейское» – это первые цели. Плюс зенитно-ракетные комплексы», – говорит военный эксперт.

«Удары по Крыму перестали быть самоцелью. Самоцелью уже стало восточное побережье Черного моря», – считает Павел Лакийчук.

Помимо военной борьбы, Украина в 2025 году продолжала поддерживать тему Крыма в международной повестке дня. «Крымская платформа» остается ключевым дипломатическим инструментом.

Украинская власть и международные партнеры публично подтверждали непризнание российской аннексии полуострова, поддержку территориальной целостности Украины и необходимость сохранения санкционного давления на Россию. Кроме того, 18 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму и на других оккупированных территориях.

В то же время украинская власть признает, что для деоккупации Крыма Украине не хватает сил и поддержки. Об этом говорил президент Украины Зеленский. Впрочем, и президент, и другие представители власти неоднократно подчеркивали, что Украина никогда не признает полуостров российским.

«Внимание к Крыму не позволяет стране-агрессору (России – КР) продвигаться в своих попытках легитимизировать захват Крыма. И те страны, их там полтора десятка, которые лояльны к России, они тоже не осмеливаются признавать захваченный Крым частью российской территории, как того требует от них Москва», – говорит председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Международное внимание к Крыму способствует сохранению и усилению санкционного давления на Россию за нарушение норм международного права, говорит Рефат Чубаров.

«Мы помним, что в этом году тоже звучали такие тезисы, что в рамках мирного урегулирования, которого Россия постоянно требует, нужно именно юридически признать оккупированные территории российскими, но уже к концу года мы понимаем, что о юридическом признании мало кто говорит, и этот пункт уже немного отошел», – отмечает Рефат Чубаров.

Тем не менее в мирном плане, который сейчас широко обсуждается, есть немало причин для беспокойства, говорит политик.

«Нигде четко не указано о восстановлении территориальной целостности украинского государства в границах, международно признанных по состоянию на 1991 год. И нигде не упоминается Крым. Правда, первый пункт этого проекта мирного плана начинается с того, что подтверждается суверенитет украинского государства. Понятно, что для того, чтобы снять все наши опасения, и не только наши, а в первую очередь сотен тысяч людей в оккупированном Крыму, здесь было бы очень желательно и необходимо записать, что суверенитет Украины всеми подтверждается в границах 1991 года», – заявил Рефат

При этом Чубаров сомневается, что мирное соглашение будет заключено в скором времени.

«Я, в частности, настроен пессимистично относительно того, будет ли прекращение огня, скажем, с начала 2026 года. Возможно, через несколько месяцев или через полгода такие договоренности будут достигнуты», – заявил он.

Причина в том, что Россия выдвигает требования, которые означали бы капитуляцию Украины, говорит Чубаров.

«Мы не должны идти на уступки. Как только мы станем на путь уступок, я хотел сказать, торговли, это не торговля, потому что нас будут заставлять уступить территорию. Но мы не можем на это пойти, потому что за этим последует абсолютное разрушение украинского государства».

Для того чтобы Украина выстояла, считает Чубаров, необходимо, в первую очередь с европейскими партнерами, отстаивать нормы международного права. Он уверен, что это возможно, поскольку в Европе осознают уровень угрозы и для них.