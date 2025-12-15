"Покажите людям правду! Мы невиновны!" Кого посадили за взрыв на Крымском мосту

27 ноября 2025 года Южный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил восьмерых человек к пожизненным срокам. Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Дмитрия Тяжелых, Владимира Злоба, Артура Терчаняна и Романа Соломко признали виновными в совершении по заданию якобы украинских спецслужб теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Все осужденные вину отрицают. Многие из них сами пришли в местные отделения ФСБ, чтобы помочь в расследовании.

"Покажите людям правду! Мы невиновны! Нам скрывать нечего, мы абсолютно правы, – обратился после оглашения приговора к присутствующим в суде петербуржец Олег Антипов, – Мы готовы всем журналистам всё открыто про себя говорить. Мы все – восемь человек – прошли полиграфы. Мы все доказали свою невиновность. Мы все полностью сотрудничали. Мы сами пришли в органы правоохранительные. Мы все давали показания. Нет ни одного человека, который на нас бы давал показания. Все свидетели говорят, что мы невиновны. Все доказательства говорят, что мы невиновны. Все 116 томов говорят, что мы невиновны. Мы просим, мы требуем, чтобы вы показали правду!"

Взрыв на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. По версии следствия, неустановленное взрывное устройство было спрятано в груз со строительной полиэтиленовой пленкой, который доставили из Одессы через границы Болгарии, Грузии, Армении и России. Уже на следующий день глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что подрыв моста организовали украинские спецслужбы. В тот же день, 9 октября 2022 года, Бастрыкин отчитался о том, что ФСБ нашла подозреваемых по делу, которое сразу возбудили по статье о теракте.

Восемь из 12 подозреваемых были задержаны в течение месяца. Многие из них сами приехали в Симферополь на допросы и даже жили в местных гостиницах за свой счет, пока следователи их не задержали.

В итоге Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Дмитрия Тяжелых, Владимира Злоба, Артура Терчаняна и Романа Соломко приговорили к пожизненному лишению свободы.

В постановлениях о привлечении этих восьми человек в качестве обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту чаще всего употребляется слово "неустановленные".

– "Неустановленные лица, в не установленное точно время", – цитирует материалы дела защитник одного из осужденных (имена всех собеседников не разглашаются для их безопасности). – В материалах утверждается, что подозреваемые якобы "вступили [в преступную группу] сознательно, по собственной воле, знали о целях ее создания", а сама группа "характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, тщательностью планирования… единого преступного замысла". При этом никаких обоснований для заявлений об организованности моего подзащитного и других – в деле нет. Реальные организаторы использовали их "вслепую". Как мы поняли потом, изучив косвенно в том числе участие других обвиненных, все осужденные оказались очень отдаленно связаны с делом совершенно случайно. Я смотрю и вижу, что посадили тех, кого в итоге смогли схватить. Больше того – мой подзащитный и еще несколько осужденных сами пришли в ФСБ, хотели помочь следствию. А в итоге получили пожизненное.

"Грузовик не разгружался, не перегружался и не догружался"

Паллеты со строительной полиэтиленовой пленкой, в которых спрятали неустановленное взрывное устройство, были отправлены морем из Одессы в Болгарию (17 сентября груз покинул болгарский порт Бургас). Оттуда их по воде доставили в грузинский порт Поти (26 сентября была заполнена транспортная накладная), откуда уже по земле груз оказался в Армении (27 сентября его осмотрели через рентген-аппарат на Баграташенской таможне и растаможили 29 сентября на другой армянской таможне – Араратской), следует из документов расследования. Именно на этой таможне была уплачена таможенная пошлина, из-за чего груз получил статус товара Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам адвокатов, этот факт позволил организаторам скрыть, что паллеты были отправлены с территории Украины. После повторного рентгена на Баграташенской таможне 1 октября паллеты вернули в Грузию, а оттуда 5 октября через КПП на грузинско-российской границе Казбеги-Верхний Ларс доставили в краснодарский Армавир. Там пленку разгрузили 6 октября на местном складе и погрузили 7 октября в другую машину. 8 октября она взорвалась на Крымском мосту.

Грузия, Болгария и Армения версию российских спецслужб отрицают. По словам представителей этих стран, на границах груз проходил все необходимые проверки. Так, границы Грузии он пересек четырежды на пунктах, оснащенных "сверхчувствительной и высокотехнологичной аппаратурой". Комитет по государственным доходам Армении выпустил отдельный пресс-релиз о том, почему, по их мнению, взрывчатка не могла находиться в грузе. "В течение всего периода нахождения груза под таможенным контролем на складе временного хранения "Альянс Терминал" грузовик с товаром находился в зоне действия объектива камеры – с момента ввоза в Армению и отправления в сторону РФ в процессе оформения таможенных процедур грузовик не разгружался, не перегружался и не догружался", – говорится в нем.

"Ночевал в машине со взрывчаткой?"

Из Грузии в Россию груз вез 37-летний водитель-дальнобойщик Артур Терчанян. Он гражданин Армении, проживал с женой и двумя детьми в грузинском городе Ахалкалаки.

– Он привез указанный груз из грузинского Поти в Армавир. Провел с ним в одной машине 11 суток(!), спал в одной машине со взрывчаткой. А его обвиняют в том, что он якобы знал о ней и ввез ее на территорию России, "действуя согласно разработанному плану, совместно и согласованно с другими членами организованной группы", – возмущается один из защитников осужденных. – Согласитесь, этот нонсенс. И что он получил за эту поездку? 400 долларов? Кто согласится рисковать жизнью за стандартный прайс дальнобоя?! А он записывал каждую трату – тут тысячу рублей отдал ГАИшнику, тут поел на 500 рублей, – потому что ему на эти 30-40 тысяч рублей, что он за месяц принесет – кормить жену и двоих детей. Ахалкалакский район очень бедный, там суровые морозы зимой, растут только яблоки и картошка.

По мнению защитников, на месте Терчаняна мог бы оказаться любой дальнобойщик.

– Он просто оказался в ненужное время в ненужном месте. Все просто. Он даже не рисковал – согласился на рейс, предложенный проверенной операционисткой в чате грузоперевозок. От грузинской компании, с которой не раз сотрудничал. Однако они [ФСБшники] даже не захотели разговаривать с собственником этой компании, – говорит один из адвокатов.

Сандро Инасаридзе – гражданин Грузии, владелец автотранспортной компании, чей грузовик перевозил взрывчатку, которую позже использовали при взрыве на мосту. В розыск его объявили спустя два года после взрыва, в марте арестовали заочно.

– Следствию предлагали показания Инасаридзе, показания грузинской операционистки, но раньше они почему-то их вообще не интересовали. Сейчас Инасаридзе, конечно, не поедет туда. Он, к слову, тоже ни при чем – по сути, лишь владелец двух фур, который заработал на этом рейсе… И что же он заработал? Правильно, только потерю своей фуры, которую конфисковала ФСБ. В которой первая экспертиза следствия почему-то не нашла следов взрывчатки. Зато вторая экспертиза, проведенная позже, их вдруг обнаружила. Но вы же понимаете, дело даже не в том, была ли она на момент проезда из Поти в Армавир. А в том, знал ли об этом Артур Терчанян из Ахалкалаки. А он точно не знал. Это очевидно по его поведению в даты рейса и после.

К 8 октября 2022 года, когда произошел взрыв, Артур Терчанян уже два дня как благополучно разгрузил фуру на складе "Агро Бизнес" (принадлежит семье Азатьян, управляют два брата – Георгий и Артем, отец Самвел фактически отошел от дел) и загрузил новым грузом в Пятигорске.

– Артур такой осторожный – даже отказался от груза в Ростове, потому что компания непроверенная, загрузился в Пятигорске, пообещав ввезти в Грузию. Зарегистрировался в электронной очереди на КПП Верхний Ларс и поехал к родне во Владикавказ, пока очередь движется, – рассказывает защитник. – Будет так поступать человек, ввезший взрывчатку в страну? Или он постарается побыстрее порожняком уехать? Без электронной очереди. А не сидеть есть хинкали с зятем в соседнем городе? Ему его напарник (водитель второй фуры Инасаридзе) позвонил прямо, когда Артур в ресторане сидел: мол, к тебе тут сотрудники подошли, к машине. Он удивился: правильно же запарковался, что за претензии могут быть? ФСБшник ему прямо по телефону сообщил – мол, так и так, взрыв произошел в машине с привезенными вами паллетами. И он приехал к машине тут же и потом своим ходом повез ее по их просьбе в Симферополь, к отделу ФСБ. До этого его опросили на границе человек 40 ФСБшников – он так и не понял, что от него хотят. Потом он жил в симферопольской гостинице за свой счет еще двое суток, чтобы дать показания. Радовался, что в номере есть телевизор. 13 октября его официально задержали. Как считаете, похоже это на поимку опасного террориста, который планировал избежать ответственности? Или все же это задержание невиновного человека, которого использовали для теракта, а потом использовали спецслужбы, чтобы отчитаться о "проделанной работе"?

"Плакал, просил найти адвоката"

По словам защитников, никаких доказательств причастности Артура Терчаняна к этому преступлению "нет и не будет". Как и причастности братьев Азатьян из краснодарского Армавира. По версии следствия, это на их складе паллеты из грузовика Терчаняна перегрузили в фуру, которая позже взорвалась на Крымском мосту.

– Старшему сыну Самвела, Георгию, уже в СИЗО исполнилось 36 лет. Три года в изоляторе только отсидел. Артему – 33 года, остались жена и сын с дочерью, им всего 4 года и 7 лет. Считай, растут без отца, – говорит родственник Азатьянов Вардан. – Оба выросли на Донбассе, в Макеевке. Думаю, именно поэтому им и вменили это все. Хотя они политикой не особо интересовались. А Артем вообще уехал в Крым работать, потому что дела со складами в Армавире шли неважно. Время от времени подгонял на склад кого-то, чтобы не простаивал. Он и этот заказ (фуру Инасаридзе, которой управлял Терчанян) Жоре подкинул, как я понял. Тот еще ругался, что не предупредил – фура уже стояла, когда Артем позвонил и объяснил. Еще ругался, что номера иностранные (грузинские). Но в целом ругаться было у них в норме – братья последние годы не ладят.

По словам Вардана, переброска паллет из машины в машину прошла 7 октября вечером, а на следующий день Азатьяны узнали о взрыве на Крымском мосту. Азатьян-старший даже не понял, что взорвалась именно машина, загруженная тремя рабочими семейного склада, и первым делом позвонил младшему сыну узнать, не пострадал ли он.

– Самвел подумал, что Артем мог в это время домой до Симферополя добираться. Еще не сразу дозвонился, тот долго трубку не брал. А как дозвонился – наорал, чтобы он в Крым прекращал мотаться, мол, деньги того не стоят, все же опасная зона – фактически военные действия там, – говорит собеседник. – В тот же день Артем отцу сказал, что из-за машины его вызвали в ФСБ. Сам Самвел чуть погодя тоже попал в их лапы – те позвонили ему, сказали приехать на склад. Он на них даже наорал, как водится у него. Они перерыли весь склад, потом вызвали в отдел крымского ФСБ в Симферополь и Жору, и троих рабочих, что грузили, и самого Самвела. Всех потом отпустили. Но Жору и Артема 12 октября опять вызвали и уже не выпустили. Он плакал, просил найти адвоката хорошего. Но какой тут адвокат поможет, дело-то политическое.

Во время допросов Азатьянов сотрудники ФСБ повторяли две фамилии – Романа Соломко и Владимира Злоба, добавляет он.

"Даже рентгена нет"

Фермера из Херсона Романа Соломко сотрудники Следственного комитета обвинили в том, что тот якобы разработал маршрут и способ доставки взрывного устройства, а также контролировал его перевозку.

– По их мнению, Соломко якобы поручил найти склад для разгрузки и новый грузовик, который впоследствии был взорван, – говорит адвокат одного из осужденных Михаил. – Этот "террорист" тоже сам специально приехал из Херсонской области в Симферополь. Добровольно и за свой счет трое суток (!) прожил в местной гостинице, все время тратил на то, чтобы следственные действия посещать. Известно, что с ним связались следователи еще в день взрыва. То есть человек опять же никак не прятался. И изо всех сил пытался помочь расследованию.

По словам адвоката, единственное, что доказали следователи, – Соломко после начала войны против Украины разработал маршрут для доставки грузов из Украины в Россию через Болгарию, Армению и Грузию. Ранее он регулярно заказывал в одной из перечисленных стран сельхозоборудование на свое предприятие в России, но после начала войны эта логистика перестала работать. Новый маршрут отлично сработал, несмотря на военные действия, и организаторы взрыва, по мнению следствия, выясняли у Соломко его детали.

– Другие предприниматели интересовались этим путем, он рассказывал. Что в этом предосудительного, я не понимаю? Все законно. Чисто бизнес, – говорит адвокат. – А уж кто воспользовался этим маршрутом – почему вдруг он должен нести за это ответственность? Почему не российские таможенники, которые дважды проверяли груз и ничего не нашли? Почему, кстати, их не привлекли за плохую службу?! Может, потому что они бы рассказали, что у российских таможенников, в отличие от той же таможни в Армении, даже рентгена нет! XXI век!

Владимир Злоб родом из Херсона занимается поставками зерна, овощей и фруктов. По версии следствия, он выступил посредником между "разработчиком маршрута" Соломко и братьями Азатьян со склада. Именно Злоб, считают следователи, искал склад и новый грузовик для погрузки взрывчатки, которым управлял Махир Юсубов, погибший на Крымском мосту во время взрыва.

Ранее близкие Злоба рассказывали провластным СМИ о пророссийских взглядах Владимира и уверяли, что он невиновен. Мать Владимира сказала, что еще в марте 2022 года Злоб вывез семью в Крым.

"Он же за Россию, говорил, что наконец-то настанет стабильность. Как может быть, чтобы колхозник… что он, террорист, что ли? Он никогда бы не принес [взрывчатку] в Россию, тем более тому мосту, он не такой парень", – цитируют мать подозреваемого РИАН.

Шестого осужденного – Александра Былина, занимавшегося оптовыми поставками овощей и фруктов, – следователи обвинили в том, что он, "действуя согласно разработанному плану, совместно и согласованно с другими членами организованной группы", якобы поручил найти грузовик для перевозки взрывного устройства.

– Какие доказательства, что он действительно искал грузовик для взрывчатки? А никаких, как у остальных ребят, – утверждает адвокат. – Жена Былина говорила, что в начале октября знакомый мужа по рынку в Крыму Владимир Злоб звонил Александру с просьбой найти водителя-дальнобойщика. Тот нашел через Олега Антипова Махира Юсубова. На этом все. Обычная помощь мелких предпринимателей друг другу.

Согласно материалам дела, после звонка Владимира Злоба Былин набрал руководителя логистической фирмы "ТЭК-34" Олега Антипова, с которым ранее не раз сотрудничал, и спросил, есть ли свободная машина у него или знакомых.

– Антипов сказал, что есть фура, и Былин передал его контакт Злобу. Жена Антипова Ирина также подтверждала, что Александр Былин лишь связал двоих коллег по бизнесу – Антипова и Злоба, – разводит руками собеседник. – За передачу телефона человека, знающего водителя фуры, Былин сел пожизненно. Такой вот факт.

"Мой муж Былин Александр, мы из Старого Оскола, он работал в Крыму, мы живём летом тоже в Крыму, он искал и загружал фрукты, овощи и рапс для компании "ЕС", он являлся их представителем в Крыму и загрузил более 600 машин. Тот беспредел, который происходил в Басманном суде, просто недопустим: незаконное задержание, незаконное заключение под стражу, незаконное обвинение. За то, что дал телефон логистической компании, сажать? Это равносильно тому то вы дадите телефон таксиста, а вас посадят!" – пишет в соцсетях его жена Ольга Былина.

Былин также добровольно приехал в Симферополь по вызову ФСБ – они позвонили ему с телефона Злоба. После разговора со следователями Былина отпустили, и тот поехал из Крыма в Старый Оскол отвезти жену Ольгу в больницу. За несколько месяцев до взрыва у Ольги Былиной выявили онкологическое заболевание, и в октябре она готовилась к операции, пишет "Коммерсант".

Во время очередного визита в больницу Былиных встретили следователи. Они обыскали дом Ольги и Александра, забрали технику, а Былина увезли в Москву.

Благодарность за "сознательность"

Петербуржец и владелец ульяновской фирмы "ТЭК-34", Олег Антипов, принявший заказ Злоба на доставку груза из Армавира в Симферополь, разместил заявку на бирже частных грузоперевозок Ati.su. "Все было сделано четко, без нарушений, груз находился в РФ на законных основаниях, знать не могли, че там спрятано", – писал он жене Ирине из СИЗО.

По словам его родных, о взрыве Антипов узнал из новостей и даже не заметил, что речь о нанятой им машине.

– Утром он обзванивал водителей, но телефон дальнобойщика, перевозившего паллеты с пленкой, оказался недоступен. Тогда Олег позвонил получателю груза – этот номер тоже был недоступен. Он позвонил заказчику – тот сказал, что поедет на склад выгрузки искать водителя. В обед он еще раз звонил заказчику – тот был уже на складе выгрузки и сказал, что на мосту, вероятно, взорвалась именно фура с пленкой, документы на которую делал Олег, – говорит один из родственников предпринимателя.

Известно, что после этого звонка Антипов сам позвонил в ФСБ по Санкт-Петербургу, а потом поехал туда, чтобы "помочь следствию".

– В ФСБ его опросили и даже поблагодарили за "сознательность". Потом провели обыск, но так – вежливо. Следующую неделю они жили как обычно, спокойно, – говорит родственник.

Утром 14 октября к Антиповым вновь пришли оперативники и заявили, что Олег должен поехать с ними в Москву, чтобы дать показания. Антипов выехал из Санкт-Петербурга в Москву на "Сапсане" вместе с оперативниками. Вечером 14 октября Антипова отправили в московское СИЗО. 17 октября Басманный суд его арестовал по делу о теракте (ст.205 ч.2 УК РФ).

В конце января Антипов писал жене: "Следствие бездействует, никаких мероприятий со мной не проводят, просто сижу и гнию в тюрьме. Просрали теракт, поймать никого не могут, взяли первых попавшихся, чтобы отчитаться верховному и народу".

"У нас маленький ребенок, год и девять месяцев, он ничего не понимает. Сейчас, возможно, это к лучшему. Но я ему показываю фото папы и учу говорить слова. Говорить "папа", – рассказывала супруга заключенного Ирина Антипова о деле своего мужа "Медузе". – Да нет никаких доказательств. Свидетели – это грузчики, начальники складов – все, кто [занимался грузом] и был задержан. То есть если [гендиректор задействованной в перевозке пленки компании "Экстра" Александр] Былин упоминает, что звонил Олегу, то это записывают как доказательство [виновности] Олега, и наоборот. Хотя Олег на месте с пленкой этой никогда не был, на адресах погрузки и выгрузки тоже не был. И вообще все вопросы решал удаленно. Мы писали жалобы, что задержание незаконно. Муж много раз писал в СК [что хочет дать дополнительные показания]. Но все безрезультатно. Ему отовсюду пришли отказы. Он все эти письма привез с собой в суд [на последнее заседание по продлению ареста]: держал в руках, чтобы показать, сколько их набралось".

Последнего, восьмого осужденного – липецкого предпринимателя Дмитрия Тяжелых, сдающего в аренду виртуальные сим-карты, – следователи обвиняют в том, что он дал "организаторам террористического акта возможность осуществления переговоров".

– Его адвокат тоже убежден, что Тяжелых невиновен. Дмитрий просто сотрудничал с сервисом Онлайнсим, у которого, помимо него, множество партнеров – физлиц, которые у себя в квартирах и офисах устанавливают спецоборудование: GSM-шлюзы для приема СМС-сообщений. Партнер покупает физические сим-карты и устанавливает их в GSM-шлюзы, после чего сведения о данных сим-картах автоматически поступают в сервис "Онлайнсим", уже номера с этих сим-карт продают и предоставляют клиентам. То есть абонентский номер предоставил "неустановленному" организатору не Дмитрий, а сервис. Он говорил в прессе, что надеется на прекращение этого абсурдного дела. Но честно – кто в это верит? Это дело политическое – взрыв Путин принял на свой личный счет, народ зарядили и науськали. Как им сказать, что нет виновных – мы до них не добрались и вряд ли доберемся? Никак. Толпа жаждет крови, – признается адвокат одного из осужденных. – Апелляцию мы, конечно, напишем в апелляционный военный суд, родные готовы бороться хоть до Верховного суда РФ (Европейский-то нам уже не светит). Но будет ли толк?

"Использовали втемную"

Как ранее писал "Коммерсант" со ссылкой на ФСБ, за передвижением груза по всему маршруту следил сотрудник украинской разведки, "представлявшийся Иваном Ивановичем". Для переписок он использовал виртуальный анонимный номер, "а также еще один, зарегистрированный на гражданина Украины, жителя Кременчуга Сергея Андрейченко".

Украинские власти не скрывали, что за подрывом стояли их спецслужбы. Спустя почти год после взрыва руководитель СБУ Василий Малюк в интервью изданию New Voice рассказал, как именно готовилась операция. По его словам, взрывчатку – 21 тонну в тротиловом эквиваленте – спрятали в металлические цилиндры, которые уложили внутрь больших рулонов пленки. В результате они стали выглядеть, по словам Малюка, "абсолютно гражданским грузом".

Глава СБУ также заявил, что им удалось обойти российские системы РЭБ, которые обычно глушат GPS-датчики, это позволило взорвать грузовик на середине моста. Разрабатывали операцию, по его словам, трое сотрудников СБУ, в том числе и сам Малюк. Остальных людей "использовали втемную", признался руководитель СБУ.

Защитники осужденных рассказали Север.Реалии, что предварительную апелляционную жалобу они уже направили, но им необходимо также вновь ознакомиться с материалами уголовного дела и со всеми протоколами судебных заседаний, чтобы составить мотивированную жалобу.

– Относительно шансов на апелляцию, думаю, что единственный суд в иерархии нашей судебной системы – Верховный суд, который способен принять самостоятельное принципиальное решение. Точнее, этим судом был ВС, а теперь даже не знаю. Ведь новый председатель ВС – Игорь Краснов, пришел туда прямиком из Г енеральной прокуратуры (с 2020 по 2025 годы Генеральный прокурор РФ). Так что судьба моего подзащитного, да и остальных, лежит не в области правового поля, а в политической плоскости, – говорит адвокат Алексей. – Какие варианты для них возможны, помимо помилования президента? Никаких. Разве что для Терчаняна, который является гражданином Армении, экстрадиция для отбывания наказания там. Но это тоже вряд ли – на них же повесили еще и ущерб в 7 миллиардов рублей только за мост. А еще родным погибшего – несколько миллионов. Даже если они продадут все свои склады, бизнесы и сложат с тем, что там у них изъято, больше 10 миллионов рублей они не выручат. А без выплаты ущерба Терчаняну экстрадиции не видать. У него самого денег нет – семья без него с хлеба на воду перебивается. В целом всем восьмерым надеяться на условно-досрочное освобождение по таким составам преступления – самообман. Никто их показания особо не слушал, с ними все уже решили.

Изначально СК заявлял, что в рамках расследования дела о теракте на Крымском мосту были установлены 12 лиц, которые имеют к нему "непосредственное отношение". Позже их число выросло до 13. В межгосударственный розыск объявили других "подозреваемых" в подрыве Крымского моста: гражданина Украины Сергея Андрейченко (его подозревают по статьям о теракте и покупке взрывчатки) и других граждан Украины – Михаила Цюркало и Дениса Ковача. Организатором взрыва признан глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

– Остался бы жив водитель Юсубов – его бы тоже загребли, – резюмирует адвокат Алексей. – Надо же было кого-то осудить показательно. В какой-то мере его родным "повезло": сейчас он жертва, и в их пользу взыскивают компенсации. А иначе сел бы пожизненно вместе с остальными "виновными".