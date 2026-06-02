В "ЛНР" вслед за аннексированным Крымом ввели лимит на бензин

Власти оккупированной Россией части Луганской области Украины, так называемой "ЛНР", вслед за властями аннексированного Крыма ввели лимит на продажу бензина, сославшись на увеличение спроса на топливо.

В распространённом во вторник сообщении "правительства ЛНР" говорится, что в соответствии с принятым решением топливо на автозаправках будет продаваться из расчета не более 20 литров в руки. "Ограничения носят временный характер и будут отменены после улучшения ситуации с поставками ГСМ", - также отмечается в сообщении.

В конце мая стало известно, что власти аннексированных Крыма и Севастополя ввели талоны на бензин из-за дефицита топлива. С 31 мая на полуострове, как отмечалось, бензин АИ-95 на заправках сетей АТАН и ТЭС отпускается только по талонам, а продажа АИ-92 ограничена 20 литрами на автомобиль. В Севастополе по талонам сейчас продаются обе марки бензина.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов отмечал, что ситуация должна нормализоваться в течение 30 дней. Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ограничения носят временный характер и необходимы для пополнения запасов топлива.

О проблемах с поставками сообщается на фоне наращивания украинской армией ударов по логистическим маршрутам, связывающим полуостров Крым с материковой частью России. ВСУ в последнее время резко расширяют кампанию "мидлстрайков": ударов на глубину в 100-150 километров за линией фронта, в результате чего в зоне поражения оказались трассы, ключевые для снабжения российских войск на оккупированной части Украины.

Силы обороны Украины в последние месяцы также существенно нарастили число ударов дронами по нефтяной и топливной инфраструктуре России в её глубоком тылу. Всё это, как полагают эксперты, и привело к дефициту топлива на оккупированных территориях, пишет Русская служба Би-би-си.