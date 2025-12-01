Уголовное дело против рэпера Face поступило в суд

В Кировский районный суд Уфы поступило уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента" в отношении Ивана Дрёмина - это имя рэпера Face. Об этом сообщает "Медиазона".

В июле то же издание обнаружило в базе розыска МВД России карточку Face. Утверждалось, что он разыскивается по уголовному делу. Вскоре после этого МВД убрало карточку из публичной базы розыска. Телеграм-канал Mash тогда без ссылки на источник писал, что против рэпера возбудили дело по статье об "иноагентах".

"Медиазона" отмечает, что статья, по которой обвиняют Дремина, предусматривает до двух лет лишения свободы, поэтому дело должен рассматривать не районный, а мировой суд. По этой причине Таганский районный суд Москвы в октябре отказался рассматривать аналогичное дело против журналиста Юрия Дудя. Тем не менее, дело против Face направили именно в районный суд.

Face уехал из России после российского полномасштабного вторжения в Украину. Он выступал с критикой российских властей и вторжения. Тогда же, в 2022 году, он был признан российскими властями "иностранным агентом". Рэпер не стал маркировать свои посты, и, по подсчетам "Медиазоны" с августа 2023 года суды Уфы назначили ему как минимум пять штрафов по протоколам о нарушениям требований к "иноагентам", что может служить основанием для возбуждения уголовного дела.