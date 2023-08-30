Украина национализировала активы экс-депутата Калашникова

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о национализации активов члена Совета федерации России Сергея Калашникова. Он владел компанией "Мотордеталь-Конотоп" в Сумской области. Служба безопасности Украины считает, что завод поставлял в Россию свою продукцию для нужд военно-промышленного комплекса.

"Мотордеталь-Конотоп" производит гильзы цилиндров для автомобильных, тепловозных и корабельных двигателей. Это одно из крупнейших предприятий такого профиля в Европе. По информации СБУ, ещё до начала военного вторжения России в Украину его комплектующие использовались в России для строительства военных кораблей.

Сергей Калашников был членом Совета федерации от Брянской области в 2015–2020 годах. В 2018 году украинские власти включили его в санкционный список.

СБУ также продолжает в отношении Калашникова расследование по делу о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя или захвата власти.