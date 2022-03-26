Украина ограничила распространение военной информации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ограничивающий распространение военной информации в условиях чрезвычайного положения.

Согласно документу, запрещается фото- и видеосъемка перемещений украинских военнослужащих, мест обстрелов, названий улиц, остановок транспорта, магазинов, заводов и других гражданских и военных объектов.

Указ президента также запрещает публикацию данных о перемещении иностранной военной помощи, поступающей Украине.

Запрет на распространение информации не распространяется на Минобороны и Генштаб.

За нарушение запрета грозит до 12 лет тюрьмы.