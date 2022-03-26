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Украина ограничила распространение военной информации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ограничивающий распространение военной информации в условиях чрезвычайного положения.

Согласно документу, запрещается фото- и видеосъемка перемещений украинских военнослужащих, мест обстрелов, названий улиц, остановок транспорта, магазинов, заводов и других гражданских и военных объектов.

Указ президента также запрещает публикацию данных о перемещении иностранной военной помощи, поступающей Украине.

Запрет на распространение информации не распространяется на Минобороны и Генштаб.

За нарушение запрета грозит до 12 лет тюрьмы.

  • Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
  • На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации, но результатов они пока не дали.

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