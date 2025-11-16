Украина подготовила соглашение об импорте газа из Греции

Украина согласовала новый маршрут поставок газа из Греции, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, договоренность позволит компенсировать потери украинской добычи в зимний период, вызванные российскими ударами.

"Это будет ещё один маршрут поставки газа – чтобы максимально обезопасить маршруты импорта газа для Украины на зиму. У нас уже есть договоренности о финансировании импорта газа, и мы покроем потребность почти в два миллиарда евро", – написал Зеленский в телеграм-канале.

Финансовую поддержку, как отмечается, оказывают европейские партнёры Украины и европейские банки под гарантии Еврокомиссии.

По словам Зеленского, первые партии газа для Украины пойдут в январе. Доставлять топливо будут из Александруполиса в Одессу.

Премьер-министр Греции Мицотакис заявил, что его страна превращается в ключевой транзитный пункт для поставок американского сжиженного газа в Центральную и Восточную Европу.

По данным Bloomberg, к октябрю 2025 года в результате российских ударов у Украины уничтожено более половины внутреннего производства природного газа.