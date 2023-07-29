Федерация шахмат Украины рекомендовала членам сборной страны воздерживаться от рукопожатий и не фотографироваться с российскими и белорусскими спортсменами независимо от того, под каким флагом они выступают.

"Избегайте общения с представителями страны-агрессора, не предусмотренного правилами шахмат", – говорится в сообщении, размещенном в фейсбуке организации.

Кроме того, федерация призвала украинских шахматистов напоминать мировому сообществу в соцсетях и интервью, что война продолжается, а многие россияне и белорусы либо поддерживают власти своих стран, "либо молча наблюдают за убийствами и геноцидом украинцев".

Согласно позиции ФШУ, недопустимо, что Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) возглавляет "прямой слуга Кремля и соучастников преступлений России" Аркадий Дворкович.

По мнению украинской стороны, россияне и белорусы в принципе не должны допускаться до соревнований в любом статусе, пока их государства и граждане совершают или поддерживают акты терроризма по отношению к Украине.

Аркадий Дворкович – один из немногих российских чиновников, который высказался против войны России с Украиной. В марте прошлого года в интервью американскому журналу Mother Jones Дворкович сказал, что войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. "Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи", – сказал глава ФИДЕ.

ФИДЕ ранее отстранила от соревнований российского гроссмейстера Сергея Карякина, который поддержал действия России в отношении Украины. Москва лишилась права принимать мировую шахматную Олимпиаду 2022 года, российским и белорусским командам запретили участвовать в ней даже под нейтральным флагом.

Федерация официально разорвала спонсорские контракты с российскими и белорусскими компаниями.

Украина в апреле этого года запретила своим спортсменам участвовать в состязаниях, на которые допущены россияне и белорусы, даже если они выступают под нейтральными флагами. В июле решение отменили.

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