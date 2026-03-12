Венгрия согласилась передать Киеву арестованные авто инкассаторов

Будапешт согласился отдать государственному украинскому "Ощадбанку" оба арестованных автомобиля инкассаторов, но деньги и золото, которые в них перевозились, останутся в Венгрии. Об этом в четверг сообщила "Европейская правда" со ссылкой на два источника, информированные о ходе дела.

О намерении передать машины адвокатам украинской стороны сообщили следователи венгерской Национальной службы налогов и таможни, которым правительство поручило вести формальное расследование. Издание одновременно отмечает, что данных о состоянии автомобилей у редакции нет.

То, что золотовалютные ценности останутся в Венгрии, соответствует изменениям в местное законодательство, которые власти срочно одобрили на этой неделе, чтобы создать правовую почву для конфискации средств, говорится в публикации.

5 марта в Венгрии во время спецоперации Центра по борьбе с терроризмом на одной из АЗС были задержаны семь украинских инкассаторов, которые перевозили из Вены в Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Позже инкассаторов освободили и переправили в Украину.

Национальная полиция Украины начала уголовное производство по факту похищения граждан страны и служебного автомобиля "Ощадбанка" на территории Венгрии.

9 марта в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Антал Гейзер, где ему выразили протест в связи с захватом заложников и ценностей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал задержание инкассационного конвоя украинского банка актом бандитизма.

Отношения Киева и Будапешта на протяжении долго времени остаются напряжёнными, в том числе на фоне неоднократного противодействия венгерского премьера Виктора Орбана, который сохраняет тесные контакты с Москвой, ключевым решениям в ЕС по Украине, связанным с полномасштабным вторжением в эту страну российской армии. Напряженность ещё больше усилилась после того, как Украина прекратила поставки российских энергоресурсов в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Украина заявляет, что нефтепровод был повреждён в результате ударов РФ. Будапешт уверен, что поставки прекращены по политическим причинам.



