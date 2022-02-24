Украина сообщила о гибели 57 человек после первого дня вторжения России

После первого дня российского вторжения на территорию Украины погибли 57 человек, 169 получили ранения. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Олег Ляшко. Сколько среди погибших и раненых военных и гражданских – не уточняется.

В свою очередь Минобороны России сообщило о крушении военного самолёта АН-26 в Воронежской области. Он выполнял плановый полёт и перевозил ценное имущество. Экипаж погиб. По данным ведомства, причиной крушения стал отказ техники.

Пентагон сообщил, что с момента вторжения, российские войска запустили более 160 ракет. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия готовит новую волну атак, в том числе воздушный десант.

Российская сторона официально о потерях пока не заявляла.

C раннего утра 24 февраля российская армия по приказу президента Владимира Путина наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Идут бои в Донбассе, под Харьковом, на севере Украины, сообщается о российском десанте под Киевом и проникновении на территорию страны российских войск из аннексированного Крыма.

Путин, объявляя военную операцию, сообщил, что Москва не ставит целью оккупацию Украины и наносит удары только по военной инфраструктуре. Путин назвал вооружённое вторжение "вынужденной мерой". "Нам не оставили шансов поступить иначе", – сказал он, посетовав на то, что страны Запада "не сдвинулись ни на миллиметр" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.