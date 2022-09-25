Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Украина созывает срочное заседание ООН из-за так называемых референдумов

Украина потребовала от Совета безопасности ООН провести чрезвычайное заседание из-за так называемых референдумов о присоединении к России, которые проходят сейчас в контролируемых российскими войсками регионах страны. Об этом сообщил в официальном твиттере представитель МИД Украины Олег Николенко. Он заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение устава ООН.

Референдумы об отделении от Украины и присоединении к России начались в Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области 23 сентября и продлятся пять дней. На территориях, где проходит голосование, нет представителей международных СМИ и наблюдателей международных структур. Как Украина, так и международное сообщество заявили, что не признают их результаты.

СМИ сообщают, что так называемые референдумы в украинских регионах проходят с масштабными нарушениями правил: вне избирательных участков, без соблюдения тайны голосования и под контролем вооружённых людей.

Многие эксперты считают, что результаты так называемых референдумов будут подделаны, а сразу после их окончания - 29-30 сентября - Россия может объявить "проголосовавшие" регионы частью своей территории, что позволит ей объявить в стране военное положение и усилить военную агрессию вплоть до возможного применения ядерного оружия.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG