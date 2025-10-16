Владимир Зеленский прибыл в США на встречу с Дональдом Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже прибыл в Вашингтон, где на 17 октября запланированы его переговоры в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

В сообщении в телеграм-канале Зеленского опубликована видеозапись, сделанная по прилёту в США у трапа самолёта. Ранее в четверг агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные сервиса мониторинга авиаперелетов передало, что борт с президентом Украины приземлился на авиабазе Эндрюс.

По словам Владимира Зеленского, на четверг запланированы его встречи с представителями энергетических и оборонных компаний. "Это производители сильного оружия, которое точно может усилить нашу защиту", - подчеркнул украинский лидер, отметив, что среди прочего планируется обсуждение дополнительной поставки систем ПВО.

Говоря о предстоящей встрече с Трампом, Зеленский упомянул мирный план главы Белого дома по прекращению боевых действий в секторе Газа. "Мы рассчитываем, что сработавший на Ближнем Востоке импульс сдерживания террора и войны поможет окончанию российской войны против Украины", - написал Зеленский. Москва, по его словам "спешит возобновить диалог, как только услышала о "Томагавках".

Украинская делегация, которая находится в США уже несколько дней, провела 16 октября встречу со спецпредставителем Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом. Об этом сообщил руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак. "Важный разговор накануне встречи президентов Украины и США – согласование ключевых приоритетов и акцентов. Искренне надеемся на конкретные решения", - написал Ермак.

Дональд Трамп в четверг провёл длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позднее Трамп подтвердил предстоящие переговоры с Зеленским и анонсировал новую личную встречу с Путиным, которая может быть организована в столице Венгрии Будапеште.

На предстоящей в пятницу встрече президентов США и Украины, как ожидается, ключевым вопросом будут поставки американского оружия в Украину, в том числе дальнобойных крылатых ракет "Томагавк". Москва заявляла, что поставка "Томагавков" чревата опасной эскалацией и серьёзным обострением отношений между Россией и США.



