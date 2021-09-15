Украина вновь признала Моргенштерна угрозой нацбезопасности

Министерство культуры Украины повторно внесло российского рэпера Алишера Моргенштерна в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Это сделано по представлению Службы безопасности Украины (СБУ).

Первый раз Моргенштерна включили в такой список весной, уточняет "Интерфакс". Всего в перечне, по последним данным, более 200 человек.

Осенью рэпер планировал выступления в Запорожье, Харькове и Киеве, но СБУ гастроли запретила. Представитель спецслужбы заявил, что певец пропагандирует насилие и создаёт предпосылки для конфликтов на концертах.

Моргенштерн полагает, что причиной попадания в список лиц, угрожающих украинской нацбезопасности, стало выступление в Одессе – в день траура по восьми студентам и преподавателям, погибшим за четыре дня до этого при пожаре в колледже. Певец назвал траур показухой и предложил устроить "день крика" о том, что в городе плохо проводят противопожарные проверки. Это вызвало критику ряда украинцев.

Сам певец ранее в соцсетях писал, что любит Украину. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Моргенштерн сказал, что считает сказанное им в Одессе правильным, но готов извиниться перед теми, кто посчитал их обидными. Рэпер также обвинил прессу в неверной трактовке его слов, пишет Би-би-си.