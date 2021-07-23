Украина ввела санкции против интернет-магазина Wildberries

Украина ввела санкции в отношении российского интернет-магазина Wildberries. Под ограничения попали подразделения компании на Украине, в Польше, Армении, Республике Беларусь, Киргизии и Казахстане. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Активы Wildberries должны быть заблокированы на территории Украины. Вывод капиталов в другие страны запрещён.

Кроме того, в санкционный список попали основатели компании россияне Татьяна и Владислав Бакальчуки.

Кроме того, согласно указу, под санкции попал ряд компаний, связанных с самопровозглашённой "ДНР" и администрацией аннексированного Россией Крыма.

Wildberries работал на Украине с осени 2020 года. Среди прочего магазин продавал украинским покупателям продукцию российских издательств АСТ и "Эксмо". Этим издательствам с весны 2019 года запрещено вести продажи на территории Украины.

В 2014 году Россия аннексировала Крым. Москва апеллировала к итогам проведённого в автономной республике референдума, законность которого не признали Украина и большинство стран мира.

Из-за аннексии полуострова США, Евросоюз и Украина ввели в отношении России санкции. Впоследствии они неоднократно продлевались.

Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости" и отказывается обсуждать вопрос передачи контроля над его территорией Киеву.

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