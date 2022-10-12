Украина заморозила активы олигарха Олега Дерипаски

Президент Украины Владимир Зеленский в среду подписал указ о заморозке украинских активов российского олигарха Олега Дерипаски сроком на 10 лет. Также должны быть заморожены оставшиеся в Украине активы экс-президента страны Виктора Януковича, бывшего министра обороны Павла Лебедева и украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Как сообщают "Ведомости", единственным активом Олега Дерипаски в Украине является Николаевский глинозёмный завод, принадлежащий его компании UC Rusal. Это второй по величине глинозёмный завод "Русала" после комбината Aughinish в Ирландии. Он обеспечивал пятую часть потребностей "Русала" в сырье для производства алюминия. Однако вскоре после начала военного вторжения России в Украину завод остановил производство из-за проблем с логистикой.

Ранее "Русалу" принадлежал также Запорожский алюминиевый комбинат, но после аннексии Россией Крыма Верховный суд Украины постановил вернуть контрольный пакет акций комбината в собственность государства.