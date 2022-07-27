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Сборные России и Беларуси не допустят на ЧМ по настольному теннису

Владимиру Зеленскому, как и украинской сборной, Федерация настольного тенниса, наоборот, рада

Сборные России и Беларуси не будут допущены к участию в чемпионате мира по настольному теннису. Об этом заявила в среду Международная федерация настольного тенниса. Чемпионат пройдет с 30 сентября по 9 октября в китайском городе Чэнду. Федерация сообщила, что решение об отстранении российской и белорусской сборных принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

Вскоре после начала военного вторжения России в Украину, 28 февраля, Международный олимпийский комитет официально рекомендовал не допускать участия белорусских и российских спортсменов и сборных в международных соревнованиях под своими флагами. МОК также не рекомендовал проводить какие-либо соревнования в России и Беларуси.

2 марта Федерация настольного тениса отстранила от участия в международных турнирах индивидуальных российских и белорусских игроков. В июле Европейский союз настольного тенниса отстранил российские и белорусские клубы от участия в европейских соревнованиях в сезоне 2022/23 годов.

Ранее спортивные федерации объявляли об отстранении российских и белорусских сборных от участия в чемпионатах мира по хоккею и футболу, соревнованиях по легкой атлетике и фигурному катанию, а также в Паралимпиаде 2022 года. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне выступают в нейтральном статусе.

  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на это более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, в том числе несколько международных спортивных федераций.

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