Украинская армия в понедельник атаковала несколько целей в Крыму

Украинская армия с ночи понедельника наносит удары по целям в аннексированном Россией Крыму, следует из сообщений очевидцев, ВСУ и российских властей. На западе полуострова, как утверждается, поражён военный объект стратегической важности.

Российские телеграм-каналы заявили о ночной атаке на зенитный ракетный полк вблизи села Оленевка на самом западе полуострова. Издание "Астра" без указания источника утверждает, что ранены 17 военнослужащих, уничтожены несколько автомобилей.

Живущий в Севастополе российский военный блогер Борис Рожин утверждает, что удар наносился американскими тактическими ракетами ATACMS, которые не удалось сбить. Официально эта информация не комментировалась.

Украинская служба Радио Свобода отмечает, что в районе Оленевки действительно базируется российский полк ПВО. В августе военная разведка Украины сообщала об уничтожении на западе Крыма пусковой установки самого современного российского комплекса ПВО С-400.

Центр стратегических коммуникаций украинской армии в понедельник заявил, что в Крыму поражён "стратегический объект противовоздушной обороны российских войск". Подробности не приводятся.

В Севастополе объявляли воздушную тревогу в районе обеда. В городе прозвучали четыре взрыва, сообщает редакция Крым.Реалии. Российская администрация отчиталась, что сбила две воздушные цели. Обломки, как утверждается, упали на территории средней школы.

Минобороны России заявило, что на рейде городского порта были перехвачены украинские морские дроны. Ещё два попытались проникнуть в бухту Херсонеса, утверждает Рожин.

В Севастополе был виден дым, местные власти сообщали, что это дымовая завеса. В сети распространяются видео пусков российских зенитных ракет, как утверждается, они сняты во время этой атаки. Движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив из Крыма в Россию было закрыто.

Российское министерство обороны заявляет, что сбило 8 украинских крылатых ракет Storm Shadow. Независимого подтверждения этой информации нет. О пострадавших не сообщается.