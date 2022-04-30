Украинская разведка: сепаратисты отменили медосмотр для призывников

В так называемых "ДНР" и "ЛНР" отменен обязательный медосмотр призывников. Об этом сообщила украинская военная разведка. По ее данным, с 20 апреля лица, призываемые в военные формирования сепаратистов, не могут получить документы, подтверждающие невозможность проходить военную службу по состоянию здоровья.

Изменения связаны с недостатком людей для сепаратистских подразделений, участвующих в войне с Украиной. Они несут серьезные потери, утверждает разведка.

Источники Радио Свобода ранее сообщали, что мобилизация в Донбассе проходит насильственно. Мужчин призывного возраста задерживают и отправляют на фронт при первой возможности.

Вооружённые формирования "ДНР" и "ЛНР" участвуют в боевых действиях на территории Украины на стороне российской армии.

Россия мобилизацию не объявляла, так как это возможно сделать лишь при объявлении войны. До сих пор Кремль называет вооружённое вторжение, начатое 24 февраля по приказу российского президента, "специальной военной операцией".