В Петербурге убрали надпись Zamestim после того, как её попытались сломать

В центре Санкт-Петербурга демонтирована инсталляция "Zamestim", которая состояла из первых букв названий брендов, ушедших из России. Об этом сообщает "Фонтанка".

Накануне четверо человек пытались повредить надпись. Судя по видео, которое опубликовал "Mash на Мойке", один из мужчин пнул по букве S, после чего та упала.

По данным "Фонтанки", полиция задержала подозреваемых – двух юношей и девушек в возрасте от 21 до 29 лет. На них составили протоколы о мелком хулиганстве.