В Петербурге убрали надпись Zamestim после того, как её попытались сломать

В центре Санкт-Петербурга демонтирована инсталляция "Zamestim", которая состояла из первых букв названий брендов, ушедших из России. Об этом сообщает "Фонтанка".
Накануне четверо человек пытались повредить надпись. Судя по видео, которое опубликовал "Mash на Мойке", один из мужчин пнул по букве S, после чего та упала.
По данным "Фонтанки", полиция задержала подозреваемых – двух юношей и девушек в возрасте от 21 до 29 лет. На них составили протоколы о мелком хулиганстве.
- Надпись Zamestim появилась на Малой Конюшенной улице на пересечении с Невским проспектом утром 27 апреля. Её установили без согласования властей ночью несколько неизвестных человек.
- По информации издания "Ротонда", автор инсталяции – московский политтехнолог Артур Омаров, который 10 лет назад руководил движением "Наши", а сейчас состоит в прокремлевском движении "Сеть".
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