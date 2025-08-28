Украинская военная разведка заявила о повреждении в Азовском море российского малого ракетного корабля проекта 21631 "Буян-М".

Судно находилось недалеко от берегов Крыма. Утверждается, что РЛС корабля была атакована дроном, а борт — спецназом ГУР. Заявление сопровождается видеозаписью с установленной на дроне камеры.

Какой именно корабль был атакован — не уточняется. Корабли проекта 21631 входят в состав российского флота с 2014 года. Всего построено 12 кораблей, каждый вооружён восьмью крылатыми ракетами, артиллерийской установкой и зенитными пушками.