Украинская разведка заявила о поражении российского малого ракетного корабля в Азовском море

Украинская военная разведка заявила о повреждении в Азовском море российского малого ракетного корабля проекта 21631 "Буян-М".

Судно находилось недалеко от берегов Крыма. Утверждается, что РЛС корабля была атакована дроном, а борт — спецназом ГУР. Заявление сопровождается видеозаписью с установленной на дроне камеры.

Какой именно корабль был атакован — не уточняется. Корабли проекта 21631 входят в состав российского флота с 2014 года. Всего построено 12 кораблей, каждый вооружён восьмью крылатыми ракетами, артиллерийской установкой и зенитными пушками.

  • Минобороны России в четверг заявило о потоплении украинского разведывательного корабля "Симферополь" в устье Дуная. Украна подтвердила, что корабль был атакован, сообщается о гибели одного члена экипажа. Затопление Киев не подтверждает.

