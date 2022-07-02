Украинская сторона отрицает сведения об окружении Лисичанска

В руководстве Украины отвергли распространяемую российской стороной информацию об окружении Лисичанска - последнего оплота украинской обороны в Луганской области на востоке страны.

"Украинская правда" приводит слова спикера Национальной гвардии Руслана Музычука в эфире национального телемарафона: "Возле Лисичанска идут ожесточенные бои, однако город не окружен и находится под контролем украинских войск".

Российское информагентство ТАСС в субботу, со ссылкой на представителя самопровозглашённой "ЛНР" Виталия Кисилёва, сообщило, что подразделения так называемой "народной милиции ЛНР" пошли в Лисичанск и находятся сейчас в районе стадиона "Шахтёр". Отмечается, что это практически центр города.

Также российские СМИ распространили комментарий помощника главы Чечни, командира спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинова о том, что Лисичанск перешёл под полный контроль пророссийских сил.

Сам Кадыров ранее 2 июля, а также представитель "народной милиции ЛНР" Андрей Марочко заявили о полном окружении Лисичанска и блокировании украинских подразделений, находящихся в этом городе.

В последние дни Лисичанск подвергался интенсивным ракетным обстрелам, и самые недавние боевые действия ведутся спустя неделю после того, как под контроль российских военных перешёл город Северодонецк, расположенный от Лисичанска на другом берегу реки Северский Донец. Перед захватом Северодонецк был практически полностью разрушен.

Лисичанск называли ключевым для Москвы местом битвы в Донбассе - в её попытке завоевать украинский промышленный центр Донбасс.